Дуров объяснил удаление Telegram из App Store атакой вымогателей

4 августа компании Apple на короткое время удалила Telegram из магазина приложений App Store. Из-за этого установить приложение не могли пользователи из России, США, Индии, Австралии и Сингапура. В Apple заявили, что причиной удаления стал контент, который нарушал правила и содержал материалы, связанные с сексуальной эксплуатацией детей. Основатель мессенджера Павел Дуров рассказал, что его опубликовал вымогатель. Подробности — в материале «Газеты.Ru».