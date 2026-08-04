В Домодедове ведется ликвидация последствий разлива химвеществ

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Ликвидация последствий разлива химических веществ, случившегося в результате прилета БПЛА и тушения пожара, ведется в Домодедове. Загрязненная вода очищается, сообщила в Telegram-канале глава городского округа Евгения Хрусталева.
По ее словам, разлив случился в индустриальном парке «Южные врата». Хрусталева обсудила ликвидацию последствий с заместителем министра экологии Подмосковья Вадимом Воронцовым, руководством парка и компании «ТД Грасс».
«В очистных сооружениях скопилась загрязненная вода. В нее подселили бактерии для нейтрализации опасных соединений и внесли пеногасители. Если технология покажет эффективность, применим ее и для пострадавших водоемов», — написала она.
По периметру склада, где продолжается уборка, сделан песчаный вал для предотвращения попадания загрязненной воды в ливневые стоки. К тому же все ближайшие стоки закрыты, добавила глава городского округа.
«В ближайшее время специалисты приступают к разбору здания, чтобы как можно скорее завершить очистку территории и исключить дальнейшие риски», — отметила Хрусталева.
Жителей просят воздержаться от купания, рыбалки и использования речной воды в хозяйственных целях. «Вода в водопроводе и уличных водоразборных колонках соответствует санитарным нормам — ее можно использовать без ограничений», — говорится в сообщении.