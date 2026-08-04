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В Домодедове ведется ликвидация последствий разлива химвеществ

Разлив случился в индустриальном парке «Южные врата».

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Ликвидация последствий разлива химических веществ, случившегося в результате прилета БПЛА и тушения пожара, ведется в Домодедове. Загрязненная вода очищается, сообщила в Telegram-канале глава городского округа Евгения Хрусталева.

По ее словам, разлив случился в индустриальном парке «Южные врата». Хрусталева обсудила ликвидацию последствий с заместителем министра экологии Подмосковья Вадимом Воронцовым, руководством парка и компании «ТД Грасс».

«В очистных сооружениях скопилась загрязненная вода. В нее подселили бактерии для нейтрализации опасных соединений и внесли пеногасители. Если технология покажет эффективность, применим ее и для пострадавших водоемов», — написала она.

По периметру склада, где продолжается уборка, сделан песчаный вал для предотвращения попадания загрязненной воды в ливневые стоки. К тому же все ближайшие стоки закрыты, добавила глава городского округа.

«В ближайшее время специалисты приступают к разбору здания, чтобы как можно скорее завершить очистку территории и исключить дальнейшие риски», — отметила Хрусталева.

Жителей просят воздержаться от купания, рыбалки и использования речной воды в хозяйственных целях. «Вода в водопроводе и уличных водоразборных колонках соответствует санитарным нормам — ее можно использовать без ограничений», — говорится в сообщении.

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