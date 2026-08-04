Чехия отказалась выдавать временную защиту украинцам призывного возраста

В Чехии с 5 августа мужчины-граждане Украины призывного возраста не смогут получить статус временной защиты. Об этом сообщил глава чешского МВД Лубомир Метнар.
«В среду произойдет важное изменение в системе предоставления статуса временной защиты. Он больше не будет предоставляться гражданам Украины призывного возраста», — цитирует министра Novinky.
По словам Метнара, исключение сделают для украинцев, которые уже прошли военную службу либо официально освобождены от нее. Изменения были согласованы странами ЕС. Ограничения не затронут мужчин, которые уже получили временную защиту до 5 августа.
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