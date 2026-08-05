10 волгоградских школьников победили в «Большой перемене»

Победителей масштабного проекта на финальном мероприятии в Красноярске лично поздравил президент России Владимир Путин. Вместе с остальными школьниками победу праздновали и 10 юных волгоградцев — Марьям Хамзатова, Елена Селиванова, Кирилл Шестаков, Мария Чубакова, Кирилл Муртазин и Максим Кочетков из города-героя, а также Маргарита Харланова, Иделия Бекова, Мирон Арутюнян и Кира Инкина из различных школ Волжского. При этом в прошлом году финалистами конкурса стали всего пятеро школьников региона.