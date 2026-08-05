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В «Трабзонспоре» заявили о переговорах с футболистом Салахом

Египтянин с лета 2017 года выступал за английский «Ливерпуль», который покинул по окончании минувшего сезона.

СТАМБУЛ, 4 августа. /ТАСС/. Турецкий футбольный клуб «Трабзонспор» ведет переговоры о переходе египетского нападающего Мохамеда Салаха. об этом сообщила пресс-служба команды.

«Начаты переговоры по трансферу профессионального футболиста Мохамеда Салаха в наш клуб», — говорится в сообщении.

По информации журналиста Ягиза Сабунчоглу, футболист уже подписал контракт, который рассчитан на два года. За сезон форвард будет зарабатывать €17 млн.

Салаху 34 года, с лета 2017 года он выступал за английский «Ливерпуль», который покинул по окончании минувшего сезона. В составе команды в общей сложности принял участие в 442 матчах в различных турнирах, отметившись в них 257 забитыми мячами и 123 голевыми передачами. Египтянин занимает третье место в списке лучших бомбардиров команды, уступая валлийскому нападающему Иану Рашу (339) и английскому форварду Роджеру Ханту (280). С «Ливерпулем» Салах стал чемпионом Англии, победителем Лиги чемпионов, Кубка и Суперкубка Англии, Суперкубка УЕФА, клубного чемпионата мира, а также дважды выиграл Кубок лиги.