В «Трабзонспоре» заявили о переговорах с футболистом Салахом

Салаху 34 года, с лета 2017 года он выступал за английский «Ливерпуль», который покинул по окончании минувшего сезона. В составе команды в общей сложности принял участие в 442 матчах в различных турнирах, отметившись в них 257 забитыми мячами и 123 голевыми передачами. Египтянин занимает третье место в списке лучших бомбардиров команды, уступая валлийскому нападающему Иану Рашу (339) и английскому форварду Роджеру Ханту (280). С «Ливерпулем» Салах стал чемпионом Англии, победителем Лиги чемпионов, Кубка и Суперкубка Англии, Суперкубка УЕФА, клубного чемпионата мира, а также дважды выиграл Кубок лиги.