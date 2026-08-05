Что можно и нельзя делать на Трофима Бессонника 5 августа на Калинники-Малинники

Православная церковь 5 августа вспоминает святого Трофима. В народе отмечают день Трофима Бессонника. С названного дня начинались собирать урожай. Вместе с тем существует еще одно название — Калинники-Малинники. Так, 5 августа, собирали калину и малину.
Что нельзя делать 5 августа.
Не следует работать в полдень. Предки верили, что в названное время появляются духи Полудницы, из-за которых могут происходить солнечные удары. Запрещено заниматься бесполезной работой. Подобное может спровоцировать финансовые сложности.
Что можно делать 5 августа.
По традиции, в данный день собирали малину и калину. А еще готовили ягодный пирог, которым угощали своих близких. Также день подходит для сватовства и свадеб. Считалось, что брак окажется долгим, а любовь — крепкой.
Согласно приметам, туман в вечернее время предупреждает о жаркой погоде. Громко ухающий филин предсказывает похолодание.
Кстати, синоптик Дмитрий Рябов сказал про жару до +38 и резкое похолодание в Беларуси на неделе с 3 по 9 августа.
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