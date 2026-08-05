Почему мужчины говорят «посмотрим» и как их отучить

Психолог Архипова Любовь: «Я бы сказала, что это крик о помощи. В 60% случаев фраза “посмотрим” звучит, когда мужчина чувствует свою некомпетентность в вопросе. Он боится ошибиться, потому что за этим последует критика. Но есть и обратная сторона медали — иногда мы, женщины, сами провоцируем это поведение. Если за последние 5 лет женщина 10 раз отвергла его идеи и поступила по-своему, зачем мужчине вообще напрягаться? Он уже усвоил: “Все равно решать будет она, мое мнение — формальность”. И тогда “посмотрим” — это вежливый способ самоустраниться, не расходуя усилия на скандал или поиск путей решения проблемы». Как расстаться с мужчиной правильно: советы по разрыву без истерик, скандалов и обид.