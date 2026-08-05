Историк Гавришко: Залужный своим заявлением вернул украинцев к реальности

«Оказывается, они умирают на поле боя за членство в НАТО, которое никто на самом деле не собирается им давать. А вот обещания членства в НАТО? О, их в неограниченном количестве. Украинцев можно кормить обещаниями столько, сколько потребуется», — написала Гавришко на своей странице в соцсети X*.