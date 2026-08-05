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Историк Гавришко: Залужный своим заявлением вернул украинцев к реальности

Экс-главком украинских войск и посол в Британии Валерий Залужный своим высказыванием о НАТО вернул жителей Украины к «реальности», заявила историк Марта Гавришко.

Источник: Аргументы и факты

Экс-главком Вооружённых сил Украины и посол в Британии Валерий Залужный своим высказыванием о Североатлантическом альянсе вернул жителей Украины к «реальности», заявила историк Марта Гавришко.

Она уточнила, что Залужный «обрушил на украинцев ледяной поток реальности».

«Оказывается, они умирают на поле боя за членство в НАТО, которое никто на самом деле не собирается им давать. А вот обещания членства в НАТО? О, их в неограниченном количестве. Украинцев можно кормить обещаниями столько, сколько потребуется», — написала Гавришко на своей странице в соцсети X*.

Напомним, Залужный заявил, что высказывания о том, что Киев «вступит» в НАТО, являются сказками. Он отметил, что Украина никогда не станет членом Североатлантического альянса.

По словам экс-помощника бывшего украинского лидера Леонида Кучмы Олега Соскина, «основная часть НАТО плевать хотела на Украину».

* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.

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