Экс-главком Вооружённых сил Украины и посол в Британии Валерий Залужный своим высказыванием о Североатлантическом альянсе вернул жителей Украины к «реальности», заявила историк Марта Гавришко.
Она уточнила, что Залужный «обрушил на украинцев ледяной поток реальности».
«Оказывается, они умирают на поле боя за членство в НАТО, которое никто на самом деле не собирается им давать. А вот обещания членства в НАТО? О, их в неограниченном количестве. Украинцев можно кормить обещаниями столько, сколько потребуется», — написала Гавришко на своей странице в соцсети X*.
Напомним, Залужный заявил, что высказывания о том, что Киев «вступит» в НАТО, являются сказками. Он отметил, что Украина никогда не станет членом Североатлантического альянса.
По словам экс-помощника бывшего украинского лидера Леонида Кучмы Олега Соскина, «основная часть НАТО плевать хотела на Украину».
* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.