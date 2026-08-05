«Берег солнца» уходит в тень

По словам гендиректора ООО «Берег солнца» Романа Ляхоцкого, договор на размещение зоны отдыха действовал до 2028 года, компания внесла арендные платежи до конца текущего года, а Минземимущество расторгло договор в одностороннем порядке без объяснения причин. «Мы работаем в рамках договора, ничего не нарушая. По оценке Общественной палаты Башкирии, наш пляж признан лучшим в городе. Мы оборудовали его доступной средой для инвалидов — съездами, раздевалками, туалетами», — рассказал «Ъ» господин Ляхоцкий.