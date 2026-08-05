В Советске закрывают полигон отходов и устанавливают «умные» камеры на площадках

По поручению губернатора Алексея Беспрозванных министерство природных ресурсов и экологии Калининградской области продолжает курировать вопросы комплексного социально-экологического развития Советского городского округа. В ходе рабочей поездки глава ведомства Оксана Астахова встретилась с местными жителями и общественностью.
Одной из тем обсуждения стало состояние полигона отходов вблизи поселка Барсуковка. Министр подтвердила, что объемы поступающих на объект отходов существенно сокращены, а завоз пастообразных, жидких и жиросодержащих фракций полностью прекращен. В июле 2026 года из лицензии АО «ЕСОО» на данный объект официально исключили подобные категории отходов.
Проектная документация на реконструкцию и рекультивацию первой очереди полигона, скорректированная с учетом результатов общественных обсуждений, направлена на прохождение Государственной экологической экспертизы и Главгосэкспертизы. Строительно-монтажные работы по реконструкции площадки запланированы с начала 2027 по февраль 2028 года. Таким образом, площадка размещения отходов первой очереди строительства полигона будет выведена из эксплуатации в январе 2027 года и передана по итогам аукциона для выполнения технического этапа рекультивации.
На встрече также обсудили организацию текущего вывоза твердых коммунальных отходов в Советске. На территории округа функционирует 370 контейнерных площадок и 18 оборудованных мест для накопления крупногабаритных отходов. На маршрутах ежедневно задействовано 8 единиц спецтехники. По качеству сбора, уборки прилегающих территорий и отсутствию завалов Советский округ показывает один из лучших результатов в регионе.
В 2025—2026 годах администрация Советского городского округа установила за счет собственных средств 216 камер видеонаблюдения, из которых 11 расположены на контейнерных площадках. Три из них оснащены функцией звукового предупреждения. Такие «умные» комплексы смонтированы вблизи наиболее проблемных площадок: при попытке выбросить мусор в неположенном месте автоинформатор предупреждает нарушителя о недопустимости действий и предусмотренных штрафах. Система уже доказала эффективность: с начала года на основе материалов с видеокамер в Советске составлено около десяти административных протоколов с назначением штрафов.