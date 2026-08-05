В Советске закрывают полигон отходов и устанавливают «умные» камеры на площадках

В 2025—2026 годах администрация Советского городского округа установила за счет собственных средств 216 камер видеонаблюдения, из которых 11 расположены на контейнерных площадках. Три из них оснащены функцией звукового предупреждения. Такие «умные» комплексы смонтированы вблизи наиболее проблемных площадок: при попытке выбросить мусор в неположенном месте автоинформатор предупреждает нарушителя о недопустимости действий и предусмотренных штрафах. Система уже доказала эффективность: с начала года на основе материалов с видеокамер в Советске составлено около десяти административных протоколов с назначением штрафов.