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Игдисамов рассказал, почему не удалось победить «Локомотив» в основное время

Сыграли свою роль не совсем оправданные действия в конце второго тайма.

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Футболисты ЦСКА не смогли победить «Локомотив» в основное время матча Фонбет — Кубка России из-за не совсем оправданных действий в конце второго тайма. Об этом журналистам рассказал главный тренер ЦСКА Дмитрий Игдисамов.

ЦСКА одержал победу на выезде в первом туре «пути Российской премьер-лиги» Кубка России. В основное время армейцы упустили победу, ведя со счетом 1:0. При этом «Локомотив» в конце второго тайма из-за повреждения Максима Ненахова некоторое время играл вдесятером.

«Соперник перехватил инициативу, сработала совокупность замен у них и не совсем оправданных действий у нас. У нас было требование не прижиматься к воротам», — сказал Игдисамов.

Дебютный матч за ЦСКА провел перешедший из «Балтики» вратарь Максим Бориско. «Он провел хороший, солидный матч, действовал умело на выходах и ногами. Поздравляю его с сейвом в послематчевых пенальти, мы не сомневались в нем», — оценил тренер игру Бориско.

В следующем туре ЦСКА примет «Акрон» 18 августа.

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