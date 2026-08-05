Игдисамов рассказал, почему не удалось победить «Локомотив» в основное время

ЦСКА одержал победу на выезде в первом туре «пути Российской премьер-лиги» Кубка России. В основное время армейцы упустили победу, ведя со счетом 1:0. При этом «Локомотив» в конце второго тайма из-за повреждения Максима Ненахова некоторое время играл вдесятером.
«Соперник перехватил инициативу, сработала совокупность замен у них и не совсем оправданных действий у нас. У нас было требование не прижиматься к воротам», — сказал Игдисамов.
Дебютный матч за ЦСКА провел перешедший из «Балтики» вратарь Максим Бориско. «Он провел хороший, солидный матч, действовал умело на выходах и ногами. Поздравляю его с сейвом в послематчевых пенальти, мы не сомневались в нем», — оценил тренер игру Бориско.
В следующем туре ЦСКА примет «Акрон» 18 августа.