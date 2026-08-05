Ушёл из жизни один из сильнейших стрелков СССР

Рудольф Полянский, один из наиболее титулованных и уважаемых стрелков советской эпохи, умер на 90‑м году жизни. О его кончине сообщила пресс‑служба Стрелкового союза России, отметив, что спортсмен оставил глубокий след в истории отечественной стендовой стрельбы. Причина смерти не уточняется, однако в организации подчеркнули, что Полянский до последних лет оставался человеком, чьё имя неизменно ассоциировалось с высоким мастерством и спортивной честью.
Стрелковый союз назвал Полянского «одним из сильнейших представителей своего поколения», напомнив, что он неоднократно защищал честь Советского Союза на крупнейших международных соревнованиях, где конкуренция была предельно высокой, а победы давались только лучшим из лучших.
Рудольф Полянский начал выступать на всесоюзных соревнованиях в период, когда стендовая стрельба переживала стремительное развитие и становилась одной из ключевых дисциплин стрелкового спорта. Его карьера пришлась на время, когда советская школа стрельбы формировала репутацию мирового лидера.
— 1965 и 1967 годы — Полянский дважды стал чемпионом Европы в командных соревнованиях. Эти победы укрепили позиции сборной СССР как одной из сильнейших в мире.
— 1966 год — спортсмен выиграл чемпионат СССР в личном зачёте, подтвердив статус ведущего стрелка страны.
— 1968 год — завоевал бронзовую медаль чемпионата Европы в индивидуальном турнире, что стало одним из самых ярких его личных достижений на международной арене.
Его стиль стрельбы отличался точностью, выдержкой и умением сохранять концентрацию в условиях высокой психологической нагрузки — качествами, которые ценились особенно высоко в стендовой стрельбе.
Полянский не только добивался успехов на соревнованиях, но и активно участвовал в развитии стрелкового спорта в СССР и России. Многие молодые спортсмены считали его своим наставником, перенимали технику и подход к тренировкам. Его вклад в становление отечественной школы стендовой стрельбы отмечают как специалисты, так и ветераны спорта.
Стрелковый союз России выразил глубокие соболезнования родным, друзьям и ученикам Полянского, подчеркнув, что память о нём будет жить в достижениях новых поколений стрелков, которые продолжают традиции, заложенные мастерами его времени.
Ранее мы писали: Новый переносчик малярии захватывает города Африки.
Читайте также: Трое человек ранены при налете дронов в Белгородской области.
Достоверные новости всегда под рукой — в канале МК в MAX.