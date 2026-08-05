Ушёл из жизни один из сильнейших стрелков СССР

Рудольф Полянский, один из наиболее титулованных и уважаемых стрелков советской эпохи, умер на 90‑м году жизни. О его кончине сообщила пресс‑служба Стрелкового союза России, отметив, что спортсмен оставил глубокий след в истории отечественной стендовой стрельбы. Причина смерти не уточняется, однако в организации подчеркнули, что Полянский до последних лет оставался человеком, чьё имя неизменно ассоциировалось с высоким мастерством и спортивной честью.