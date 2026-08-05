Галактионов: Руденко получил болезненный удар в колено

Главный тренер «Локомотива» рассказал о непростой ситуации в команде. «С учетом наших кадровых моментов мы в ручном режиме нащупываем оптимальные сочетания. С выходом на замену ребят мы переломили игру, она стала более цельной, динамичной. За второй тайм я поблагодарил ребят, сказал, что это тот “Локомотив”, который прессингует, отбирает. Важно было с учетом всех факторов стабилизировать психологическое состояние команды», — пояснил Галактионов.