Галактионов: Руденко получил болезненный удар в колено

«Локомотив» уступил ЦСКА в первом туре «пути Российской премьер-лиги» Кубка России в серии послематчевых пенальти со счетом 4:5 (основное время игры завершилось вничью 1:1). Руденко был заменен на 31-й минуте игры. Ближе к концу второго тайма повреждение получил защитник «Локомотива» Максим Ненахов, который на время выбыл из игры. Хозяева вынуждены были остаться вдесятером, так как исчерпали возможность замен, позднее Ненахов вернулся на поле.
«Руденко получил болезненный удар коленом в колено. Медицинский штаб оценит, насколько он сможет восстановиться. У Ненахова был спазм, врачи оперативно отреагировали, провели массаж, и ему удалось выйти по ходу второго тайма. Мы очень хотели спасти игру, поэтому исчерпали замены чуть раньше», — сказал Галактионов.
Главный тренер «Локомотива» рассказал о непростой ситуации в команде. «С учетом наших кадровых моментов мы в ручном режиме нащупываем оптимальные сочетания. С выходом на замену ребят мы переломили игру, она стала более цельной, динамичной. За второй тайм я поблагодарил ребят, сказал, что это тот “Локомотив”, который прессингует, отбирает. Важно было с учетом всех факторов стабилизировать психологическое состояние команды», — пояснил Галактионов.
«Из этой ситуации надо выходить сообща, командой. То, что было в прошлом сезоне, уже никому неинтересно, но это надо помнить», — добавил он.
В следующем туре «Локомотив» сыграет в гостях против «Ростова» 18 августа.