Агроном рассказал, как сохранить урожай летних груш

Груша Лада и другие летние сорта следует снимать с веток еще твердыми и зеленовато-желтыми, не дожидаясь размягчения и массового опадения. Об этом aif.ru рассказал агроном Денис Терентьев.
По его словам, плод нужно осторожно поднять из вертикального положения почти до горизонтального: если плодоножка отделяется без рывка, груша обычно достигла съемной зрелости.
Он отметил, что при этом проверяют сразу несколько признаков: плод набрал обычный размер, зеленая окраска посветлела, семена побурели. Также пробную партию можно снять на несколько дней раньше обычного срока.
RT предупредил, что нависшие над участком ветки соседского дерева не дают автоматического права собирать с них плоды. Право собственности на землю не распространяется на чужое имущество, даже если оно частично оказалось над участком. Урожай по общему правилу принадлежит владельцу дерева.