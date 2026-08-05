Прохор Шаляпин признался, на что потратил все гонорары

По его словам, он не дачник в прямом смысле этого слова, сажать на участке в 40 соток ничего не намерен. На даче гамак, лежаки для расслабления. В доме уже есть мебель, но артист будет ее реконструировать, что-то менять. Дом большой, круглогодичный, с отоплением, добавил он.