Прохор Шаляпин признался, на что потратил все гонорары

Артист Прохор Шаляпин заявил, что потратил все свои гонорары на приобретение дачи в Новой Москве. Об этом написал mk.ru.
«Я вернулся из отпуска в Сочи, отдохнул хорошо. Но, вообще, у меня теперь же есть дача для отдыха. Купил сам, но не откажусь, если мне кто-то что-то подарит», — сказал он.
По его словам, он не дачник в прямом смысле этого слова, сажать на участке в 40 соток ничего не намерен. На даче гамак, лежаки для расслабления. В доме уже есть мебель, но артист будет ее реконструировать, что-то менять. Дом большой, круглогодичный, с отоплением, добавил он.
Шаляпин также отметил, что потратил на эту покупку все гонорары и теперь снова на мели, но зато доволен тем, что дача находится в Москве, а не в Московской области.
KP.RU сообщил, что у Прохора Шаляпина появилась новая избранница. Артист заявил, что его возлюбленная является состоятельной дамой и проживает в центре Москвы.