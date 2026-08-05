Прыгунья в воду Трифонова назвала особенной бронзовую медаль на ЧЕ

«Довольна результатом, конечно, могла лучше, предварительную часть прошла намного лучше, но есть над чем работать. Как мне показалось, я прошла всю программу примерно одинаково, одни и те же баллы. Самым волнительным был последний прыжок, он решал медаль», — сказала Трифонова.