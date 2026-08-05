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Прыгунья в воду Трифонова назвала особенной бронзовую медаль на ЧЕ

Трифонова стала бронзовым призером соревнований по прыжкам в воду с 3-метрового трамплина.

ПАРИЖ, 5 августа. /ТАСС/. Бронзовая медаль на чемпионате Европы по водным видам спорта, а Париже является особенной для российской прыгуньи в воду Надежды Трифоновой. Об этом она рассказала журналистам.

Трифонова стала бронзовым призером соревнований по прыжкам в воду с 3-метрового трамплина.

«Довольна результатом, конечно, могла лучше, предварительную часть прошла намного лучше, но есть над чем работать. Как мне показалось, я прошла всю программу примерно одинаково, одни и те же баллы. Самым волнительным был последний прыжок, он решал медаль», — сказала Трифонова.

«Для меня эта медаль особенная, ведь это мой первый чемпионат Европы. Очень грустно, что он прошел без моего личного тренера (не приехал из-за квоты на команду — прим. ТАСС). Это достаточно большой толчок вперед», — добавила спортсменка.

На счету российских спортсменов 11 медалей на чемпионате Европы: 3 золотые, 4 серебряные и 4 бронзовые.

Российские спортсмены выступают на чемпионате Европы в нейтральном статусе, они участвуют в континентальном первенстве впервые с 2021 года. Турнир в Париже завершится 16 августа.