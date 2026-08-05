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Маск заявил о планах доставлять с помощью Starship до 10 млн тонн грузов в год

Глава SpaceX отметил, что на компанию приходятся 80−90% отправки всех грузов с Земли на орбиту.

НЬЮ-ЙОРК, 5 августа. /ТАСС/. Компания SpaceX рассчитывает в будущем доставлять до 10 млн тонн грузов в год на орбиту при помощи космической системы Starship. Об этом сообщил глава SpaceX Илон Маск.

«Сейчас при помощи [ракеты-носителя] Falcon мы доставляем на орбиту примерно 2,5 тыс. тонн грузов за год. Все остальные доставляют около 300 тонн, так что в год на нас приходятся 80−90% всех грузов с Земли на орбиту. Мы рассчитываем, что Starship позволит нам доставлять более миллиона тонн на орбиту в год, в конечном итоге — 10 млн в год», — сказал он в ходе аудиоконференции по итогам публикации квартальной отчетности компании.

В июле SpaceX запустила ракету-носитель с прототипом космического корабля Starship в 13-й испытательный полет. Компании впервые удалось вывести из отсека корабля 20 спутников Starlink версии V3, после чего Starship успешно приводнился в Индийском океане.

Согласно планам SpaceX, космическая система Starship будет универсальной и сможет в разных версиях использоваться для пилотируемых полетов на околоземную орбиту, вывода спутников и миссий на Луну и Марс, а также к более далеким небесным телам. Предусмотрено, что многоразовые ускоритель Super Heavy и Starship будут совершать вертикальную посадку.

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