Маск заявил о планах доставлять с помощью Starship до 10 млн тонн грузов в год

«Сейчас при помощи [ракеты-носителя] Falcon мы доставляем на орбиту примерно 2,5 тыс. тонн грузов за год. Все остальные доставляют около 300 тонн, так что в год на нас приходятся 80−90% всех грузов с Земли на орбиту. Мы рассчитываем, что Starship позволит нам доставлять более миллиона тонн на орбиту в год, в конечном итоге — 10 млн в год», — сказал он в ходе аудиоконференции по итогам публикации квартальной отчетности компании.