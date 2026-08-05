Общественник Бородин призвал изъять недвижимость у родителей комика Слепакова*

Ранее Telegram-канал Shot сообщил, что у Семена Слепакова* обнаружили еще две квартиры в РФ. По данным источника, он приобрел первую квартиру площадью 93 квадратных метра в доме на Крупской в 2012 году. Шесть лет спустя комик также стал владельцем второй квартиры площадью 65 «квадратов» в том же доме, через стенку. Артист объединил их в одну и получил жилье площадью 158 квадратных метров.