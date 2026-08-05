Общественник Бородин призвал изъять недвижимость у родителей комика Слепакова*

Комик Семен Слепаков* может лишиться недвижимости, которую он переписал на родителей. Намерение о взыскании у него жилья высказал глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин.
Он уточнил, что его организация намерена обратиться в контролирующие органы, чтобы выяснить, когда именно юморист переписал квартиры на родственников — до получения статуса иностранного агента или после.
— Если на тот момент Слепаков* находился в статусе иноагента, то мы будем настаивать, чтобы все это изучили, дали оценку и забрали недвижимость в пользу государства, — заявил общественник изданию News.ru.
Также, по его мнению, проверять собственность нужно у всех иноагентов, которые «демонстративно поддерживают другие страны».
— Жалеть иноагентов не нужно. Я считаю, что они информационные враги, работающие на государства НАТО. У нас идет СВО, а есть еще информационная война. В нашей организации мы боремся с такими воинами, — заключил Бородин в беседе с порталом.
Ранее Telegram-канал Shot сообщил, что у Семена Слепакова* обнаружили еще две квартиры в РФ. По данным источника, он приобрел первую квартиру площадью 93 квадратных метра в доме на Крупской в 2012 году. Шесть лет спустя комик также стал владельцем второй квартиры площадью 65 «квадратов» в том же доме, через стенку. Артист объединил их в одну и получил жилье площадью 158 квадратных метров.
*Признан иностранным агентом на территории России по решению Министерства юстиции РФ.