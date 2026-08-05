Британия продолжит досрочно выпускать заключённых из-за нехватки мест в тюрьмах

Ранее британский заключённый Чарльз Бронсон устроил протест в тюрьме строгого режима HMP Wakefield из-за яблочного пирога без заварного крема. 73-летний мужчина отказался уходить с прогулочного двора после окончания разрешённого времени и проигнорировал требования охраны. Сотрудники в защитной экипировке окружили его и отвели обратно в изолятор. В ноябре комиссия должна рассмотреть вопрос об условно-досрочном освобождении Бронсона, а новый конфликт может повлиять на её решение. Заключённый рассчитывает смягчить условия содержания и постепенно выйти на свободу. Бронсон находится в тюрьме с 1974 года. За это время он неоднократно нападал на сотрудников и других заключённых, захватывал заложников и участвовал в конфликтах внутри учреждений.