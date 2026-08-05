Индийская женщина убила мужа, чтобы выйти замуж за любовника

В индийском штате Уттар‑Прадеш раскрыто убийство, которое совершила 37‑летняя Мамта, желавшая выйти замуж за своего любовника. Об этом сообщает The Times of India.
Мамта и её муж, 42‑летний Умашанкар, прожили в браке около 20 лет и воспитывали двоих детей — 18‑летнего сына и 12‑летнюю дочь. В 2024 году семья переехала в штат Гуджарат, где у женщины начался роман с соседом. Отношения были настолько серьёзными, что она открыто говорила о желании выйти за него замуж, что приводило к постоянным ссорам с супругом.
В начале 2026 года семья вернулась в Уттар‑Прадеш, но Мамта продолжила связь с любовником и решила избавиться от мужа.
Вечером 31 июля дети проснулись от шума на крыше, где спали родители. Поднявшись наверх, они увидели отца без сознания — вокруг его головы было туго обмотано платье. Мужчину доставили в больницу, но спасти не удалось.
Мамта исчезла, но вскоре её нашли недалеко от дома. На допросе она призналась, что убила мужа, чтобы сбежать к любовнику в Гуджарат.
Полиция расследует обстоятельства преступления. По данным издания, женщина действовала в одиночку, а мотивом стала попытка начать новую жизнь с возлюбленным.
Ранее мы писали: Тюрьмы переполнены, Британия выпускает осуждённых раньше срока.
Читайте также: Нью‑Дели исключил возможность приобретения Су‑57Э.
Подписывайтесь на «МК» в MAX. С ним вы всегда будете в курсе последних событий!