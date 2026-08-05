Индийская женщина убила мужа, чтобы выйти замуж за любовника

Мамта и её муж, 42‑летний Умашанкар, прожили в браке около 20 лет и воспитывали двоих детей — 18‑летнего сына и 12‑летнюю дочь. В 2024 году семья переехала в штат Гуджарат, где у женщины начался роман с соседом. Отношения были настолько серьёзными, что она открыто говорила о желании выйти за него замуж, что приводило к постоянным ссорам с супругом.