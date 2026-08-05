Им поклонялись стадионы: Больно смотреть, во что превратились Блохин, Беланов и Бессонов

Игорь Беланов — спорная фигура. Весь футбольный мир удивился, когда он получил «Золотой мяч» в 1986 году. Ходили слухи, что дело нечисто. Ему дали высочайшую личную награду всего лишь за два средних достижения: хет-трик с Бельгией в проигранном матче ⅛ финала чемпионата мира и победу в Кубке обладателей кубков. Беланов никогда не считался гениальным игроком, его называли «бегунком». Но в тот год нападающему повезло. Он попал в сильнейшее «Динамо» Лобановского, на базе которого была выстроена и сборная. Могла за Беланова сыграть и политическая конъюнктура. В СССР набирала силу перестройка, Запад начинал обрабатывать УССР, нужны были новые герои. Ни до ни после Игорь Беланов так хорошо не играл.