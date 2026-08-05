В Австрии и Словакии вновь зафиксировали температурный рекорд

В словацкой столице температура достигла 40,8 градуса Цельсия. Это стало самым высоким показателем за более чем вековую историю метеонаблюдений в городе.
Аномальная жара также установила новый рекорд в Австрии. По данным метеослужбы Geosphere Austria, температура поднялась до 41 градуса — максимального значения за всё время наблюдений.
Власти сохраняют высший уровень погодной опасности в Вене и восточных районах Нижней Австрии. Метеорологи предупреждают, что жара в регионе может усилиться в ближайшие дни.
Ранее Рейн, одна из важнейших транспортных артерий Европы, столкнулся с рекордным обмелением за более чем 140 лет наблюдений. В районе немецкого Кауба уровень воды опустился до 24 сантиметров — минимального показателя с 1880 года, что уже осложняет перевозку грузов. Судоходство пока не остановлено, но корабли вынуждены снижать загрузку, из-за чего растут расходы на доставку. Причиной экстремального падения уровня воды называют продолжительную засуху и аномальную жару в Европе, которые также ударили по другим крупным рекам, включая Дунай. Фермеры предупреждают о возможном сокращении производства кукурузы, овощей, винограда и оливок, что может привести к новому росту цен, в том числе на оливковое масло.
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