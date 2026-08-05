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У россиян появится возможность оплатить проезд в транспорте через «Макс»

Оплата проезда в транспорте через «Макс» заработает по всей России с 1 сентября.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. С 1 сентября 2026 года станет доступнаоплата проезда в общественном транспорте через «Макс», рассказала РИА Новости член комиссии по развитию пассажирских перевозок общественного совета при Минтрансе Кира Доросева.

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«С 1 сентября 2026 года перевозчикам разрешают продавать билеты и принимать оплату через электронные сервисы, в том числе через мессенджер “Макс”. Это логичный шаг: билет на транспорт становится обычной цифровой услугой, как оплата коммуналки или покупка в магазине, а билет и подтверждение оплаты можно хранить в электронном виде», — объяснила она.

По словам Доросевой, билеты можно будет купить заранее, а посадка будет проходить быстрее. Эксперт подчеркнула, что также сократится число расчетов наличными.

Кроме того, собеседница агентства выразила уверенность, что новый способ позволит избежать спорные ситуации с непройденной оплатой или с отсутствием карты.

«При этом с точки зрения интересов пассажиров важно, что цифровые способы оплаты расширяют круг привычных вариантов оплаты, а не заменяют их. Транспорт остается доступным для всех, включая пожилых людей и тех, у кого нет смартфона», — резюмировала член общественного совета.

Новая функция уже доступна в тестовом режиме в Новосибирской области. Чтобы ей воспользоваться, необходимо:

оформить цифровой ID в мессенджере;привязать его к аккаунту на «Госуслугах»;зарегистрироваться в чат-боте специального транспортного сервиса своего региона;выбрать там способ оплаты и настроить проездной.

После выполнения этих шагов нужно только отсканировать QR-код на валидаторе, и оплата по проездному или карте пройдет.