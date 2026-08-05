У россиян появится возможность оплатить проезд в транспорте через «Макс»

«С 1 сентября 2026 года перевозчикам разрешают продавать билеты и принимать оплату через электронные сервисы, в том числе через мессенджер “Макс”. Это логичный шаг: билет на транспорт становится обычной цифровой услугой, как оплата коммуналки или покупка в магазине, а билет и подтверждение оплаты можно хранить в электронном виде», — объяснила она.