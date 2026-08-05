ТАСС: конкурс «Интервидение» в 2026 году могут отменить

«По состоянию на текущий момент нельзя с уверенностью говорить о том, что “Интервидение” в этом году состоится. Такие ключевые организационные моменты, как сроки проведения, состав участников и программа мероприятия находятся под вопросом», — сказал агентству ТАСС источник в Эр-Рияде.