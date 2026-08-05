Баранова: Пугачева сломала шейку бедра из-за того, что нарушила запрет врача

Певица Алла Пугачева сломала ногу и шейку бедра из-за того, что вопреки запрету доктора продолжала принимать статины. Такую причину травм артистки назвала врач и блогер Ирина Баранова.
— Пугачева однозначно получает заместительную гормональную терапию, потому что она неплохо выглядит. Понятно, пластика и косметология, но в целом мы говорим. Почему же она все-таки получила эти переломы? Певица говорила в интервью, что доктор ей запрещал пить статины, но она продолжала это делать. Врач предупредил ее, что идет потеря мышц, они разрушаются. Это саркопения, — пояснила она на своей странице в соцсети.
Медик отметила, что в пожилом возрасте важны не только крепкие кости, но и развитая мускулатура. Именно мышцы отвечают за устойчивость и положение тела в пространстве. По ее словам, из-за выраженной худобы и дефицита мышечной силы Примадонна оказалась неспособна удержать равновесие в бытовой ситуации.
Баранова добавила, что пожилые люди часто ломают конечности и спину именно по этой причине: они поскальзываются на ровном месте там, где здоровый человек легко сохранил бы координацию.
Алла Пугачева переживает непростой период. Недавно она сообщила, что серьезно повредила ногу. С чем связана черная полоса в жизни артистки, рассказала финалистка мистического шоу «Битва экстрасенсов» Дарья Миронова.