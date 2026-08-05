Баранова: Пугачева сломала шейку бедра из-за того, что нарушила запрет врача

— Пугачева однозначно получает заместительную гормональную терапию, потому что она неплохо выглядит. Понятно, пластика и косметология, но в целом мы говорим. Почему же она все-таки получила эти переломы? Певица говорила в интервью, что доктор ей запрещал пить статины, но она продолжала это делать. Врач предупредил ее, что идет потеря мышц, они разрушаются. Это саркопения, — пояснила она на своей странице в соцсети.