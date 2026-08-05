Пожилую даму арестовали за содержание сотни украденных кошек

По данным полиции, некоторым кошкам пришлось очищать лапы от затвердевших экскрементов, чтобы они могли нормально ходить. Джустино уже привлекалась к ответственности за те же действия — а именно, за ненадлежащее содержание животных. Однако женщина продолжала собирать их, искренне считая, что «спасает» питомцев. Власти предполагают, что женщине может понадобиться психиатрическая помощь.