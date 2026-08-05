Пожилую даму арестовали за содержание сотни украденных кошек

Полиция США арестовала 77‑летнюю Гейл Джустино после того, как в её доме обнаружили около ста украденных кошек. Как сообщает Fox News, животных держали в крайне тяжёлых условиях: температура в доме превышала 40 , а пол был полностью покрыт отходами.
По данным полиции, некоторым кошкам пришлось очищать лапы от затвердевших экскрементов, чтобы они могли нормально ходить. Джустино уже привлекалась к ответственности за те же действия — а именно, за ненадлежащее содержание животных. Однако женщина продолжала собирать их, искренне считая, что «спасает» питомцев. Власти предполагают, что женщине может понадобиться психиатрическая помощь.
Часть кошек уже вернули владельцам, остальных после реабилитации предполагают отдать в новые семьи.
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