45 судов с зерном застряли в порту Аргентины из-за забастовки лоцманов

Ранее Украина столкнулась с трудностями при экспорте зерна через черноморские порты. После серии ударов по объектам в портовых районах перевозчики начали опасаться отправлять суда в Одессу и другие гавани. Крупнейший порт Одессы уже потерял часть складских мощностей, что создаёт дополнительные риски для поставок украинской аграрной продукции.