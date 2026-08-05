5 августа в календаре: день пьяного курсанта и международный день светофора

Какой сегодня праздник.
День пьяного курсанта Международный день светофора День разглядывания горизонта День «Работай как собака» День распрямившегося штопора Праздник иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» с грошиками Прославление праведного воина Феодора Ушакова Праздник Почаевской иконы Божией Матери День памяти мучеников Трофима и Феофила Ликийских.
Именины.
Андрей, Анна, Аполлинарий, Виталий, Михаил, Трофим, Федор, Феофил.
Трофим Бессонник.
В церковном календаре этот день обозначен как дата памяти святых Трофима, Феофила и с ними тринадцати мучеников, которые пострадали во время гонений на христиан при императоре Диоклетиане (конец 3 — начало 4 веков). Когда мужчин привели на суд, они отказались принести жертву языческим идолам и отречься от христианства. Мучеников долго истязали, а после, перебив им голени, бросили в огонь, откуда они вышли на своих ногах и совершенно невредимыми. Отчаявшись сломить волю христиан, язычники обезглавили их.
Бессонником этот день на Руси прозвали потому, что в разгаре была пора рабочей страды. «Долго спать — добра не видать», — подмечали в народе. Существовали и другие поговорки на ту же тему: «В страду одна забота — не стояла бы работа»; «Жать — не дремать»; «Хорошему хозяину и день мал»; «Идет работа — спать неохота».
На Трофима начинали собирать калину и малину, а сам день поэтому называли Калинники-Малинники. Крестьяне говорили: «С малинника лыки не велики, да ягоды сладки. А с калинника лык надерешь, да ягод в рот не возьмешь».
Калину люди ценили, во-первых, за то, что она является хорошим медоносом, а во-вторых, конечно, за целебные свойства. В народной медицине настои из коры калины применяли при нервных заболеваниях, судорогах, а также в качестве кровоостанавливающего средства. Ягоды использовали при желудочных заболеваниях, авитаминозе; кроме того, это хорошее общеукрепляющее и мочегонное средство. Настоем цветов лечили кожные заболевания. Кроме того, сок ягод калины обладает желирующими свойствами; хозяйки этим пользовались и, добавив яблочное повидло или пюре, варили из него мармелад и пастилу.
Но еще больше на Руси любили малину — вкусную, сладкую и очень красивую ягоду, которая содержит множество полезных веществ. О химическом составе ягод в старину люди, конечно, не знали, но активно использовали ее как потогонное и антисептическое средство при простудах. Малину крестьяне употребляли в самом разном виде: свежую, в варенье, в джемах, в компотах; из нее делали и вино.
События.
1772 год — состоялся первый раздел Польши.
1789 год — во Франции отменено крепостное право.
1858 год — завершилась прокладка телеграфного кабеля по дну Атлантического океана для связи Великобритании и США.
1891 год — состоялся выпуск первых дорожных чеков «American Express».
1921 год — в США испытан первый в мире автомобиль, управляемый радиосигналом.
1924 год — создан первый советский тепловоз Якова Гаккеля.
1941 год — началась героическая оборона Одессы от фашистских захватчиков.
1966 год — вышел культовый альбом в истории рок-музыки Revolver группы The Beatles.
1967 год — вышел в свет первый альбом рок-группы Pink Floyd.
1973 год — началась советская космическая миссия «Марс-6».
1975 год — в СССР вступила в строй железнодорожная магистраль Тюмень — Сургут.
1980 год — Бельгия разделена на три автономных региона по языковому принципу.
1981 год — президент США Рональд Рейган уволил 11 359 бастующих авиадиспетчеров, которые отказались возвращаться к работе.
1994 год — уличные беспорядки в Гаване, массовые протесты против режима Кастро.
1996 год — в России установлены официальные символы президентской власти.
1999 год — первым чемпионом мира по футболу среди кибермашин стала команда Франции.
2001 год — американский путешественник Стив Фоссетт в шестой раз начал кругосветное путешествие на воздушном шаре.
2010 год — авария на шахте Сан-Хосе в Чили, в результате которой 33 горняка оказались замурованными на глубине около 700 м и примерно в 5 км от входа в шахту.
2016 год — в Рио-де-Жанейро открылись XXXI летние Олимпийские игры.
В этот день родились.
Яков Кульнев (1763 — 1812 г.), русский полководец, генерал-майор, герой Отечественной войны 1812 года.
Илья Репин (1844 — 1930 г.), русский художник, живописец, мемуарист.
Ги де Мопассан (1850 — 1893 г.), французский писатель.
Наум Габо (1890 — 1977 г.), русский и американский художник, скульптор и архитектор, теоретик искусства.
Вера Холодная (1893 — 1919 г.), русская актриса немого кино.
Василий Лебедев-Кумач (1898 — 1949 г.), советский поэт-песенник.
Артем Микоян (1905 — 1970 г.), советский авиаконструктор, академик.
Джон Хьюстон (1906 — 1987 г.), американский режиссер, сценарист и актер.
Николай Курчев (1911 — 2006 г.), советский альпинист, собиратель альпинистского фольклора.
Народные приметы.
На горизонте появилась рябь перисто-слоистых облаков — к похолоданию, кратковременным дождям и грозам. Вечерний туман по земле стелется — к жаркой, солнечной погоде. Много звезд на небе — к дождю через несколько дней. Голуби уже рано утром возвращаются в убежище — к ненастью. Паук плетет паутину в дождь — к скорому улучшению погоды. Обычно после града идет дождь и температура понижается. Листочки донника лекарственного поднимаются кверху и складываются — к ухудшению погоды. Сом вдруг показался днем на поверхности воды — к дождю, возможно, с грозой. Филин громко ухает — к холодам. Короткий рассвет — к ветру. В старину существовал интересный обычай, связанный с этим днем. Если надо было купить овощи или фрукты на рынке, их полагалось брать по 13 штук. Одинокому парню на Трофима нельзя выходить в лес. Считалось, что русалки в этот день водят хороводы, и горе тому, кто попадется им на глаза. Могут защекотать до смерти или напустить лихорадку. Много спать — добра не видать. Съесть сырую ягоду калины — к неудачам в любовных делах. Поэтому кушать ее дозволялось лишь в переработанном виде — до осени. Съесть малину — наоборот: к большой и взаимной любви. Умыться калиновым соком с утра — отбою от парней не будет! Рубить ветки калины — к несчастью. Считается, что в малиннике на Трофима гибнут злые духи.
По материалам сайтов: Какой сегодня праздник, Календарь событий, Мой календарь.
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