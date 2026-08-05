5 августа в календаре: день пьяного курсанта и международный день светофора

На горизонте появилась рябь перисто-слоистых облаков — к похолоданию, кратковременным дождям и грозам. Вечерний туман по земле стелется — к жаркой, солнечной погоде. Много звезд на небе — к дождю через несколько дней. Голуби уже рано утром возвращаются в убежище — к ненастью. Паук плетет паутину в дождь — к скорому улучшению погоды. Обычно после града идет дождь и температура понижается. Листочки донника лекарственного поднимаются кверху и складываются — к ухудшению погоды. Сом вдруг показался днем на поверхности воды — к дождю, возможно, с грозой. Филин громко ухает — к холодам. Короткий рассвет — к ветру. В старину существовал интересный обычай, связанный с этим днем. Если надо было купить овощи или фрукты на рынке, их полагалось брать по 13 штук. Одинокому парню на Трофима нельзя выходить в лес. Считалось, что русалки в этот день водят хороводы, и горе тому, кто попадется им на глаза. Могут защекотать до смерти или напустить лихорадку. Много спать — добра не видать. Съесть сырую ягоду калины — к неудачам в любовных делах. Поэтому кушать ее дозволялось лишь в переработанном виде — до осени. Съесть малину — наоборот: к большой и взаимной любви. Умыться калиновым соком с утра — отбою от парней не будет! Рубить ветки калины — к несчастью. Считается, что в малиннике на Трофима гибнут злые духи.