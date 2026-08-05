Забайкалец первым в мире преодолел свыше 3000 километров водного пути на доске

— На самом деле самое сложное не грести, а стоять на берегу. У меня был кризис, когда я вынужден был оставаться в палатке в селе Ленинское Еврейской АО девять дней. Погода испортилась, выйти на реку невозможно. Сидишь в палатке и ждешь. Начинаешь думать: а может, бросить все — и домой? Ради чего я тут? Вещи мокнут, не сохнут, гниют. Честно признаюсь, готов был сдаться и завершить экспедицию. Удержало только то, что хабаровские подписчики писали и сообщали, что ждут меня. За это им огромная благодарность. Если бы не они, не сложился бы рекорд, — признается путешественник.