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Забайкалец первым в мире преодолел свыше 3000 километров водного пути на доске

Забайкальский путешественник Юрий Скоробогатов добрался на сапе по великому Амуру из Читы до Хабаровска, побив мировой рекорд. Правда, сам экстремал сомневается, что его достижение будет зафиксировано.

Источник: "Российская газета"

Забайкальский путешественник Юрий Скоробогатов добрался на сапе по великому Амуру из Читы до Хабаровска, побив мировой рекорд. Правда, сам экстремал сомневается, что его достижение будет зафиксировано.

Ушедший в весну.

В Хабаровске Скоробогатов причалил в месте, где 168 лет высадился отряд 13-го линейного Сибирского батальона под командованием капитана Якова Дьяченко — основателя города. Конечно, это совпадение — сапер ориентировался на колесо обозрения, чтобы не проскочить мимо встречающих, но совпадение приятное. Де-факто к Хабаровску подошел мировой величиной — он побил зафиксированный в Книге Гиннесса рекорд по самому длительному пребыванию на воде на сап-доске. Де-юре — в Книгу надо изловчиться попасть.

— Даже если мое достижение не зафиксируют, я сам уже точно знаю, что побил его. И каждый день буду обновлять теперь уже свой мировой рекорд. По крайней мере, рекорд России планирую официально оставить за собой, когда завершу экспедицию, — улыбается Юрий.

Из Читы он вышел 29 апреля, все это время идет по воде на верном сапе Федоре Филипповиче — такое имя дал доске читинец в честь знаменитого путешественника Конюхова. Скоробогатов надеется, что это ни в коем случае не обидит его кумира, и рассчитывает, что и на его долю придется часть молитв, возносимых Федором Конюховым за туристов.

Экстремал снимает видео, фото, ведет свой путевой дневник в соцсетях и иногда получает долю хейта от подписчиков.

— Периодически читаю негативные комментарии, мол, зачем это нужно да кому интересно. Но я спокойно к такому отношусь. Путешествия в принципе позволяют человеку более философски воспринимать все. Ты большую часть времени один, наедине с природой, с рекой, много думаешь, переосмысливаешь то, что было, прощаешь, принимаешь, себя начинаешь лучше понимать, — рассказывает сапер.

В пути Юрий слушает аудиокниги. На подступах к Хабаровску наслаждался «Евгением Онегиным» в прочтении Смоктуновского, освежил в памяти «Фауста», вдохновился тремя книгами Конюхова. На паузе только Достоевский, хоть и любимый автор. Но его на воде лучше не трогать — утопишься, шутит мужчина. На реку надо выходить в позитивном настрое — одно из главных правил сапера. Иначе в глубокой задумчивости перестанешь контролировать ситуацию.

Как попасть в историю.

Скоробогатов объясняет: сапер, как и сапёр, может ошибиться лишь однажды — вода просчетов не прощает. К экспедиции Юрий тщательно готовился больше двух лет. Изучал карты, детально прокладывал маршрут, вышел на реку и… пошел вслепую.

— При этом у меня была подробная проработка маршрута: исторические источники, книги, спутниковые карты, масса данных. Но этого оказалось недостаточно. По пути заново все открываешь, помечаешь, сверяешься с пограничниками береговой охраны, которые хорошо знают свои участки. Не представляю, как шли первопроходцы, когда и в XXI веке, пользуясь современными технологиями, ты не можешь быть уверенным до конца в том, куда идешь. Я даже однажды заблудился и отошел от маршрута в сторону на пять километров, — рассказывает экстремал.

Над «физикой» перед многодневным сплавом Юрий не работал. Делал упор на моральную подготовку — все-таки предстояло долгое время быть в одиночестве. Уходил в походы на несколько дней, чтобы привыкнуть находиться без людей. Сейчас, пройдя большую часть пути, не советует туристам выходить на воду в одиночку. В дикой природе опасностей много. Только клещей он из себя вытащил больше тридцати за два месяца! Трижды встречался с медведями: один раз с гималайцем, вызвавшим умиление, и дважды с бурыми.

— На самом деле самое сложное не грести, а стоять на берегу. У меня был кризис, когда я вынужден был оставаться в палатке в селе Ленинское Еврейской АО девять дней. Погода испортилась, выйти на реку невозможно. Сидишь в палатке и ждешь. Начинаешь думать: а может, бросить все — и домой? Ради чего я тут? Вещи мокнут, не сохнут, гниют. Честно признаюсь, готов был сдаться и завершить экспедицию. Удержало только то, что хабаровские подписчики писали и сообщали, что ждут меня. За это им огромная благодарность. Если бы не они, не сложился бы рекорд, — признается путешественник.

Под Гоголя чищу.

Первый вопрос, возникающий у любого трудящегося, кем надо работать, чтобы так долго можно было отсутствовать на службе? Оказалось, Скоробогатов возглавляет Центр развития туризма Забайкалья. Его экспедиция как раз поможет ему в работе — привлечь внимание к туризму, увидеть самому плюсы и минусы сплава, испытать на себе долгий путь по воде. К тому же с прошлого года Юрий стал профессиональным путешественником, заключив контракт со спонсором, который готов платить ему зарплату за поездку. С командой своего турцентра он на связи, когда она есть. Отмечает — справляются с задачами и без его зримого присутствия.

Что касается питания в пути, с собой всегда держит сладости, чтобы скрасить одиночество. А в населенных пунктах ему обычно преподносят тормозок* с угощениями, среди которых часто встречаются обожаемые Юрием буузы. Подписчики, следящие за его передвижениями, уже изучили вкусы читинца. Кстати, буузы попробовал он и в Хабаровске — куда без этого!

— Когда выхожу из очередного населенного пункта, у меня всегда с собой много еды. Однажды подарили банку с огурцами — это пока самый топ! Презентуют сувениры и игрушки. Со мной теперь путешествуют забайкальский чебурашка и амурозавр из Амурской области. Обещал дойти с ними до финиша. В Хабаровске к ним в компанию добавился китолет — тоже пойдет до конца, — улыбается Юрий.

В городах и селах старается посещать музеи, собирает информацию и копит впечатления. Подписчики просят издать книгу по окончании экспедиции, но турист пока эту инициативу не поддерживает. Объясняет: по примеру Гоголя уничтожает весь материал, считая его недостаточно идеально написанным.

Лена, в очередь!

Выбор сапа для экспедиции оказался идеальным вариантом. Маневренный, легкий и в то же время надежный. Он хорошо держится на воде, в штиль можно и пройтись по нему, чтобы размять ноги.

— К Хабаровску Федор Филиппович подустал, все-таки расстояние немалое прошли. Мы с ним сроднились за это время. И он меня не подводит, даже однажды предупредил. Все прогнозы давали отличную погоду, я собрался выходить на маршрут, и вдруг Федор Филиппович сдулся. Пока возился с ним, набежали тучи, начался шторм. Уберег он меня от беды, — уверен Юрий.

Если уж сапу за два с половиной месяца стало не по себе, то как должно быть человеку? За время пути Скоробогатов похудел на 17 килограммов, получил солнечные ожоги, натер мозоли и потерял мышечную массу.

— Жир ушел, горит уже все от интенсивных нагрузок. Но, главное, я сумел доказать, что человек все может преодолеть. Ведь мог оставаться дома, лежать на диване и грустить, что у меня инвалидность после перенесенного энцефалита — когда-то укусил зараженный клещ, что язва желудка и вообще все плохо. Но я встал на сап и отправился из Читы в Хабаровск, — говорит Скоробогатов.

*В Забайкалье тормозком называют контейнер с продуктами для небольшого перекуса. В других регионах Дальнего Востока также используют слово «туесок».

Когда верстался номер.

Вчера стало известно, что одиночную сап-экспедицию «Ареал Востока» Юрий Скоробогатов завершил досрочно. Он держал курс на Николаевск-на-Амуре, но остановился в Комсомольске-на-Амуре. Причина — в быстро осложняющейся паводковой обстановке. Продолжение путешествия вопреки предупреждениям спасателей могло стать опасным примером для других туристов. Всего пройдено 3105 километров 390 метров.