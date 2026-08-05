Названы самые востребованные у абитуриентов направления в 2026 году

МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Направления «Программная инженерия», «Прикладная математика и информатика», «Юриспруденция» и «Экономика» стали самыми востребованными у абитуриентов в 2026 году, сообщает газета «Известия» со ссылкой на российские вузы.
«Направления “Программная инженерия”, “Прикладная математика и информатика”, “Юриспруденция” и “Экономика” стали самыми востребованными у абитуриентов в 2026 году», — говорится в публикации.
Как отмечает издание, при выборе профессии российские школьники все чаще ориентируются не только на IT, но и на инженерно-технологические направления с сильной математической базой.
По словам проректора по учебной работе Новосибирского государственного технического университета НЭТИ Сергея Чернова, заметный рост числа поступающих на специальности, связанные с физикой, говорит о формировании устойчивого интереса к фундаментальной науке как основе для будущих технологических разработок.