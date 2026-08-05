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Врач поставил точку в вопросе о ежедневной норме воды

Гастроэнтеролог Вялов: избыток воды может навредить работе мозга и сердца.

Источник: Комсомольская правда

Универсальной нормы ежедневного потребления воды нет, а популярные представления об обильном питье могут быть опасными. Об этом aif.ru заявил гастроэнтеролог Сергей Вялов.

Он отметил, что утверждение о необходимости пить ровно два литра в день не имеет научного обоснования. Потребность организма в жидкости строго индивидуальна и зависит от массы тела, климата, физической активности и рациона.

Специалист указал, что не менее опасно и противоположное заблуждение, что чем больше воды, тем лучше. От избыточного потребления жидкости можно даже умереть, так как чрезмерное питье разбавляет натрий в крови, что нарушает работу мозга и сердца.

RT предупредил, что некоторые продукты в жаркую погоду становятся испытанием для внутренних органов, поскольку требуют много энергии на переваривание, выделяют внутреннее тепло, обезвоживают и нагружают сердце.