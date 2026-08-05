Врач поставил точку в вопросе о ежедневной норме воды

Универсальной нормы ежедневного потребления воды нет, а популярные представления об обильном питье могут быть опасными. Об этом aif.ru заявил гастроэнтеролог Сергей Вялов.
Он отметил, что утверждение о необходимости пить ровно два литра в день не имеет научного обоснования. Потребность организма в жидкости строго индивидуальна и зависит от массы тела, климата, физической активности и рациона.
Специалист указал, что не менее опасно и противоположное заблуждение, что чем больше воды, тем лучше. От избыточного потребления жидкости можно даже умереть, так как чрезмерное питье разбавляет натрий в крови, что нарушает работу мозга и сердца.
RT предупредил, что некоторые продукты в жаркую погоду становятся испытанием для внутренних органов, поскольку требуют много энергии на переваривание, выделяют внутреннее тепло, обезвоживают и нагружают сердце.