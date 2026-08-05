В России решили поменять ГОСТ на школьные дневники

В текущем ГОСТе, с которым ознакомилось агентство, закреплены требования к оформлению дневников и их размерам. В них может быть от 40, 48 или 52 листов. Дневники изготавливаются прямоугольной формы с прямыми или закругленными углами. При этом размеры могут быть различными: как 160 на 198 миллиметров, так и 170 на 215 миллиметров.