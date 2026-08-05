Названо безопасное для здоровья количество дыни в день

Чрезмерное употребление дыни может привести к ожирению печени, нарушению выработки холестерина и обострению заболеваний желудочно-кишечного тракта (ЖКТ). Об этом в беседе с «Абзацем» предупредила диетолог Елена Соломатина.
По ее словам, негативный эффект усиливается, если есть этот продукт на голодный желудок, поэтому она не рекомендуется людям с диабетом, проблемами с почками или лишним весом.
Она уточнила, что дыня имеет своеобразный «пилинговый» эффект на слизистые оболочки. И если слизистая ЖКТ уже раздражена, например при гастритах, этот эффект может спровоцировать обострение и усиление воспаления.
Взрослому человеку рекомендуется употреблять не более 400 г дыни в день. Маленьким детям ее следует давать небольшими кусочками и только в качестве перекуса, отметила специалист.
KP.RU рассказал, что арбузы и дыни считаются одними из самых популярных летних продуктов, однако подходят они далеко не всем.