Путин подписал закон о запрете на проживание в РФ мигрантам с судимостью

Закон также предполагает новые требования при подаче заявления на получение РВП и ВНЖ. Так, мигранты должны будут предоставлять бумажный документ, который будет либо подтверждать отсутствие судимости, либо содержать информацию о преступлениях, за которые заявители были осуждены. Такой документ должен быть выдан компетентными органами страны, где проживает мигрант, не раньше чем за три месяца до подачи заявления. Если иностранец имеет множественное гражданство или несколько разрешений на проживание, он должен предоставить соответствующее число документов об отсутствии или наличии судимости.