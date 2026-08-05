В Пентагоне ответили на сообщения о снижении запасов противоракет США

«Вооруженные силы США — самые мощные в мире; они располагают всем необходимым для выполнения задач в то время и в том месте, которые определит президент [Дональд Трамп]», — ответил он на запрос РИА Новости.
Парнелл подчеркнул, что американские военные провели множество успешных операций и сохраняют широкий спектр возможностей для защиты страны и ее интересов.
Ранее армия США впервые за последние три десятилетия решила приобрести ракеты предыдущего поколения для зенитных комплексов Patriot. Речь идет о перехватчиках PAC-2 GEM-T. Американцы намерены подписать контракты более чем на пять миллиардов долларов.
Узнать больше по теме
Пентагон: сердце военной машины США
Пентагон — один из самых известных правительственных объектов в мире и символ военной мощи Соединенных Штатов. Именно здесь располагается штаб-квартира Министерства обороны США, где принимаются ключевые решения по вопросам национальной безопасности, оборонной политики и военных операций.Читать дальше