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В Пентагоне ответили на сообщения о снижении запасов противоракет США

Пентагон: у США достаточно арсенала для исполнения решений Трампа.

Источник: Комсомольская правда

Представитель Пентагона Шон Парнелл на фоне сообщений СМИ о снижении запасов противоракет заявил, что вооруженные силы США располагают необходимыми ресурсами для выполнения поставленных задач.

«Вооруженные силы США — самые мощные в мире; они располагают всем необходимым для выполнения задач в то время и в том месте, которые определит президент [Дональд Трамп]», — ответил он на запрос РИА Новости.

Парнелл подчеркнул, что американские военные провели множество успешных операций и сохраняют широкий спектр возможностей для защиты страны и ее интересов.

Ранее армия США впервые за последние три десятилетия решила приобрести ракеты предыдущего поколения для зенитных комплексов Patriot. Речь идет о перехватчиках PAC-2 GEM-T. Американцы намерены подписать контракты более чем на пять миллиардов долларов.

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