В РФ будут использовать беспилотники для выявления нарушений на участках недр

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Данные с беспилотников смогут использоваться для принятия решения о внеплановой проверки участков недр, следует из постановления правительства РФ, с которым ознакомился ТАСС.
Документом, в частности, зафиксировано, какие именно признаки нарушений, выявленные с помощью БПЛА, будут становиться поводом для проведения геологического надзора.
В частности, решение о проверке может быть принято, если признаки проведения горных работ будут зафиксированы за пределами предоставленного участка недр. Также поводом станет обнаружение деятельности по добыче полезных ископаемых на участках недр, предназначенных исключительно для целей геологического изучения. Кроме того, к проверке может привести фиксация беспилотником мест хранения отходов недропользования.
Положения вступят в силу с 1 октября 2026 года.