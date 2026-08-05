Месяц простоя — ваш козырь: Названы аргументы, которые помогут снизить плату при аренде жилья

Если в квартире мало мебели, а у вас есть своя, это тоже повод для диалога. Можно предложить: «У меня есть свой холодильник, готовы ли вы зачесть его стоимость в счёт аренды? Я проживу у вас два-три года, и в итоге у вас останется новая техника». Владелец видит выгоду: старый холодильник у него не очень, а тут жилец гарантирует долгий срок аренды и оставляет после себя что-то полезное. Это касается и кухонных плит, и другой мебели — всё это нужно обсуждать.