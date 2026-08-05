В Роскачестве призвали отказаться от покупки разрезанного арбуза

KP.RU рассказал, что существует допустимая суточная норма арбуза. Для здорового взрослого человека она составляет не больше полукилограмма в день. При превышении этой нормы возможно повышение уровня сахара в крови. Кроме того, большое количество жидкости, содержащейся в арбузе, увеличивает нагрузку на почки.