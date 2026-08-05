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В Роскачестве призвали отказаться от покупки разрезанного арбуза

На разрезанном арбузе может быть бактериальная обсемененность и гельминтоз.

Источник: Комсомольская правда

Змглавы Роскачества Елена Саратцева предупредила об опасности приобретения разрезанного арбуза. Об этом сообщил mk.ru.

«Купить разрезанный арбуз можно только в супермаркете, в упаковке с датой. Но и на базарах соблазн велик, продавцы этим пользуются», — сказала она.

По ее словам, не следует поддаваться соблазнам ведь там может быть бактериальная обсемененность и гельминтоз как побочное явление. Не стоит рисковать здоровьем, покупая половинку арбуза с машины на трассе, призвала Саратцева.

KP.RU рассказал, что существует допустимая суточная норма арбуза. Для здорового взрослого человека она составляет не больше полукилограмма в день. При превышении этой нормы возможно повышение уровня сахара в крови. Кроме того, большое количество жидкости, содержащейся в арбузе, увеличивает нагрузку на почки.