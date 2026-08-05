Онколог развенчал главный миф о химиотерапии

Химиотерапия при раке не всегда приводит к потере волос. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил онколог Магомед Сулиманов.
По его словам, одним из заблуждений среди людей является мнение, что после химиотерапии всегда выпадают волосы.
«Такой побочный эффект возникает далеко не при всех схемах лечения. При определенной схеме лечения, например использовании таргетных препаратов, удается значительно уменьшить риск выпадения волос», — сказал он.
Врач подчеркнул, что это связано с тем, что таргеты действуют избирательно на опухоль, минимально затрагивая здоровые клетки, в том числе и волосяные фолликулы.
Телеканал «Царьград» рассказал, что начальные стадии некоторых видов рака могут маскироваться под обычные недомогания. Однако есть настораживающие сигналы, которые способны возникать задолго до постановки официального диагноза.
360.ru сообщил, что российские ученые работают над экспериментальным методом лечения рака легких. В его основе — препарат для снижения холестерина, который в комплексной терапии показывает эффективность в борьбе с агрессивными опухолями.