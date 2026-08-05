Невролог раскрыла секрет здорового мозга

Мозг реагирует не на разовые усилия, а на постоянство мелких действий, которое дает куда больший эффект. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказала невролог клиники Екатерина Усанова.
По ее словам, одним из самых недооцененных факторов является ходьба, особенно на природе. Во время прогулки по лесу или парку мозг получает сразу несколько полезных сигналов: усиливается кровоток, снижается уровень кортизола, а разнообразная визуальная среда мягко тренирует внимание без перегрузки, пояснила она.
Специалист отметила, что даже двадцать минут на природе несколько раз в неделю заметно снижают тревожность и улучшают концентрацию в последующие часы.
Телеканал «Царьград» объяснил разницу между деменцией и другими состояния, которые легко с ней перепутать. За деменцию часто ошибочно принимают легкую возрастную забывчивость. А рассеянность может носить временный характер во время депрессии.