Невролог раскрыла секрет здорового мозга

По ее словам, одним из самых недооцененных факторов является ходьба, особенно на природе. Во время прогулки по лесу или парку мозг получает сразу несколько полезных сигналов: усиливается кровоток, снижается уровень кортизола, а разнообразная визуальная среда мягко тренирует внимание без перегрузки, пояснила она.