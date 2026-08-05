В Госдуме предупредили о новой тактике телефонных мошенников

По его словам, такие схемы могут оказаться даже опаснее мошенничества по телефону. Поскольку когда человек сам ищет работу, мастера по ремонту или щенка в подарок ребенку, психологически он настроен на честную сделку. Уровень доверия при этом изначально выше, и злоумышленники этим активно пользуются, пояснил Чернышов.