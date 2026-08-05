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В Госдуме предупредили о новой тактике телефонных мошенников

Вице-спикер ГД Чернышов: мошенники придумали схему, где жертвы сами им звонят.

Источник: Комсомольская правда

Телефонные мошенники уже не звонят первыми потенциальной жертве, а делают так, чтобы человек сам вышел на них через объявление в интернете. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов.

«Все чаще они (аферисты — прим. ред.) не звонят первыми, а делают так, чтобы человек сам вышел на них через обычное объявление в интернете», — сказал он.

По его словам, такие схемы могут оказаться даже опаснее мошенничества по телефону. Поскольку когда человек сам ищет работу, мастера по ремонту или щенка в подарок ребенку, психологически он настроен на честную сделку. Уровень доверия при этом изначально выше, и злоумышленники этим активно пользуются, пояснил Чернышов.

RT предупредил об одной из самых популярных у мошенников схем — это «знакомства» с предложением купить билет на мероприятие.

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