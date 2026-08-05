В Госдуме предупредили о новой тактике телефонных мошенников

Телефонные мошенники уже не звонят первыми потенциальной жертве, а делают так, чтобы человек сам вышел на них через объявление в интернете. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов.
«Все чаще они (аферисты — прим. ред.) не звонят первыми, а делают так, чтобы человек сам вышел на них через обычное объявление в интернете», — сказал он.
По его словам, такие схемы могут оказаться даже опаснее мошенничества по телефону. Поскольку когда человек сам ищет работу, мастера по ремонту или щенка в подарок ребенку, психологически он настроен на честную сделку. Уровень доверия при этом изначально выше, и злоумышленники этим активно пользуются, пояснил Чернышов.
RT предупредил об одной из самых популярных у мошенников схем — это «знакомства» с предложением купить билет на мероприятие.