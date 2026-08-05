Сержант Попков вынес из-под огня ВСУ двух раненых бойцов

«В ходе одного боя, действуя в составе группы эвакуации, невзирая на постоянную угрозу применения противником ударных беспилотных летательных аппаратов, Александр выдвинулся к двум раненым российским военнослужащим, не способным самостоятельно передвигаться, оказал им первую помощь, после чего вынес их из-под огня противника и организовал эвакуацию в полевой госпиталь», — говорится в сообщении.