Сержант Попков вынес из-под огня ВСУ двух раненых бойцов

Российский военнослужащий Александр Попков спас двух раненых военных, он оказал бойцам первую помощь и вынес их в безопасное место, сообщает Минобороны РФ.
В ведомстве уточнили, что врач медицинского взвода сержант Попков действовал в составе группы эвакуации.
«В ходе одного боя, действуя в составе группы эвакуации, невзирая на постоянную угрозу применения противником ударных беспилотных летательных аппаратов, Александр выдвинулся к двум раненым российским военнослужащим, не способным самостоятельно передвигаться, оказал им первую помощь, после чего вынес их из-под огня противника и организовал эвакуацию в полевой госпиталь», — говорится в сообщении.
Кроме того, в МО рассказали о российском военнослужащем Виталии Трошеве. Командир мотострелкового отделения ефрейтор Виталий Трошев вёл бой за опорный пункт украинских войск в составе штурмовой группы.
«Украинский пулемётчик сковал огнём российских штурмовиков. Тогда ефрейтор скрытно подобрался к пулемётной точке и ликвидировал расчёт двумя гранатами», — заявили в ведомстве.
В МО отметили, что опорный пункт украинских войск был взят.
Ранее сообщалось, что российский танкист прямой наводкой с первого выстрела ликвидировал боевую машину пехоты Вооружённых сил Украины, БМП находилась на расстоянии около километра.