В Хабаровском крае 5 августа пройдут местами сильные дожди, ветер до 20 м/с

В северных районах края ожидается кратковременный дождь. Ночная температура будет от +10 до +20 градусов. Днём воздух прогреется от +17 до +30 градусов. Ветер западных направлений, 5−14 метров в секунду. В Аяно-Майском и Охотском районах возможны усиления до 15−20 метров в секунду.