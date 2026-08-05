В Хабаровском крае 5 августа пройдут местами сильные дожди, ветер до 20 м/с

По данным Дальневосточного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 5 августа на территории Хабаровского края опасных метеоявлений не прогнозируется. Однако ожидаются дожди, местами сильные, и порывистый ветер. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
В Хабаровске завтра пройдёт кратковременный дождь. Ночью температура воздуха составит от +20 до +22 градусов. Днём столбики термометров поднимутся до +27…+29 градусов. Ветер юго-западный, 6−11 метров в секунду.
В южных районах края днём местами ожидается кратковременный дождь, местами сильный. Ночная температура будет от +18 до +23 градусов. Днём воздух прогреется до +25…+30 градусов. Ветер юго-западный, 1−14 метров в секунду.
В центральных районах также пройдёт кратковременный дождь. В Советско-Гаванском и Ванинском муниципальных округах местами ожидается сильный дождь. Ночью температура составит от +16 до +23 градусов. Днём воздух прогреется до +25…+33 градусов. Ветер юго-западный, 1−14 метров в секунду.
В северных районах края ожидается кратковременный дождь. Ночная температура будет от +10 до +20 градусов. Днём воздух прогреется от +17 до +30 градусов. Ветер западных направлений, 5−14 метров в секунду. В Аяно-Майском и Охотском районах возможны усиления до 15−20 метров в секунду.
Специалисты Дальневосточного УГМС советуют жителям и гостям региона быть внимательными при непогоде. При сильных дождях возможны подтопления низких участков местности. Водителям рекомендуют соблюдать дистанцию и снижать скорость на мокрых дорогах. В случае ухудшения погоды не оставляйте автомобили под деревьями и слабо закреплёнными конструкциями.
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