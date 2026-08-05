Певица Нюша опубликовала фото в лифе бикини и платье-кроше

Певица Нюша показала фигуру в купальнике и облегающем платье. Она разместила снимок на своей странице в социальной сети.
Артистка запечатлелась перед зеркалом в оранжевом лифе бикини, поверх которого надела белое платье-кроше с декольте. Знаменитость позировала с собранными в пучок волосами и без косметики.
В феврале Нюша перестала скрывать своего нового возлюбленного. Она встречается с 33-летним диджеем и музыкантом Владом Ханецким.
Пара вместе отдыхала в баре в Дубае в компании звездных друзей. Влюбленные не скрывали своих чувств друг к другу: на появившихся в Сети фото музыкант положил руку на бедро певицы. Сама она при этом улыбается и выглядит счастливой.
Также актриса Елена Захарова порадовала в социальных сетях подписчиков свежими фотографиями с отдыха в Греции. В личном блоге артистки появилась публикация, в которой она позирует в ярком бикини. По словам артистки, даже в отпуске она не забывает об активностях по утрам.