Ричмонд
+23°
дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Певица Нюша опубликовала фото в лифе бикини и платье-кроше

Певица Нюша показала фигуру в купальнике и облегающем платье. Она разместила снимок на своей странице в социальной сети.

Певица Нюша показала фигуру в купальнике и облегающем платье. Она разместила снимок на своей странице в социальной сети.

Артистка запечатлелась перед зеркалом в оранжевом лифе бикини, поверх которого надела белое платье-кроше с декольте. Знаменитость позировала с собранными в пучок волосами и без косметики.

В феврале Нюша перестала скрывать своего нового возлюбленного. Она встречается с 33-летним диджеем и музыкантом Владом Ханецким.

Пара вместе отдыхала в баре в Дубае в компании звездных друзей. Влюбленные не скрывали своих чувств друг к другу: на появившихся в Сети фото музыкант положил руку на бедро певицы. Сама она при этом улыбается и выглядит счастливой.

Также актриса Елена Захарова порадовала в социальных сетях подписчиков свежими фотографиями с отдыха в Греции. В личном блоге артистки появилась публикация, в которой она позирует в ярком бикини. По словам артистки, даже в отпуске она не забывает об активностях по утрам.

Узнать больше по теме
Дубай: мегаполис пустыни, ставший символом роскошной жизни
Дубай — один из самых узнаваемых городов мира. За несколько десятилетий он превратился из небольшого торгового поселения на берегу Персидского залива в международный финансовый, туристический и логистический центр. Сегодня Дубай ассоциируется с небоскребами, роскошью и масштабными инфраструктурными проектами. Собрали главное о нем.
Читать дальше