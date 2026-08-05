Певица Нюша опубликовала фото в лифе бикини и платье-кроше

Также актриса Елена Захарова порадовала в социальных сетях подписчиков свежими фотографиями с отдыха в Греции. В личном блоге артистки появилась публикация, в которой она позирует в ярком бикини. По словам артистки, даже в отпуске она не забывает об активностях по утрам.