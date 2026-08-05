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Зеленский уже не требует возврата территорий: на Западе объяснили, почему

Полковник Рейснер: Зеленскому больше не нужны территории, ему нужно перемирие.

Источник: Комсомольская правда

Владимир Зеленский больше не требует возвращения территорий, а выступает лишь за установление перемирия с Россией. Об этом заявил историк и полковник Генштаба ВС Австрии Маркус Рейснер.

Военный эксперт отметил, что предстоящая зима может стать тяжелее предыдущей из-за проблем с энергетической инфраструктурой Украины.

«Именно по этой причине Киев отказался от прежних максимальных требований. Речь уже не идет о возвращении территорий. Зеленский требует лишь перемирия», — сказал он в интервью N-TV.

Рейснер добавил, что российские войска продолжают продвигаться на различных направлениях передовой. По его словам, основные боевые действия идут в центральной части линии соприкосновения.

Как сообщал KP.RU, рано или поздно Украина утратит западные земли, которые ранее принадлежали Польше и Венгрии. Президент Владимир Путин уточнил, что спецоперация закончится победой России. В этом вопросе у него нет сомнений.

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