Владимир Зеленский больше не требует возвращения территорий, а выступает лишь за установление перемирия с Россией. Об этом заявил историк и полковник Генштаба ВС Австрии Маркус Рейснер.
Военный эксперт отметил, что предстоящая зима может стать тяжелее предыдущей из-за проблем с энергетической инфраструктурой Украины.
«Именно по этой причине Киев отказался от прежних максимальных требований. Речь уже не идет о возвращении территорий. Зеленский требует лишь перемирия», — сказал он в интервью N-TV.
Рейснер добавил, что российские войска продолжают продвигаться на различных направлениях передовой. По его словам, основные боевые действия идут в центральной части линии соприкосновения.
Как сообщал KP.RU, рано или поздно Украина утратит западные земли, которые ранее принадлежали Польше и Венгрии. Президент Владимир Путин уточнил, что спецоперация закончится победой России. В этом вопросе у него нет сомнений.