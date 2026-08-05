Больше половины населения Земли имеют хронотип голубя, рассказал невролог

«Вопреки популярному установившемуся правилу о том, что все мы делимся поровну на сов и жаворонков, статистика говорит об обратном. По данным различных исследований (в том числе российских социологических и медицинских опросов последних лет), жаворонки — это около 15−20% населения, совы — около 15−25%, а голуби — около 50−60%. То есть больше половины россиян относятся к промежуточному типу. Эволюционно это выгодно. Если бы все люди были совами, кто бы охранял племя ночью? Если бы все были жаворонками, кто бы работал в вечернюю смену? Природа создала гибкую систему, где большинство людей способны адаптироваться к разным условиям труда и жизни», — заметила врач.