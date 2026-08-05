Пока вы спали: ядовитая фугу добралась до Приморья, капибара нашла новый дом, золотой дубль синхронисток

В России.
Названо лучшее место в России для наблюдения лунного затмения 28 августа.
Калининградская область выступит наилучшим местом в России для наблюдения лунного затмения 28 августа. Об этом сообщили в пресс-службе Московского планетария. «В России затмение будет видно только на крайнем западе при заходе Луны. Лучшие условия сложатся в Калининградской области, но и там Луна скроется до наступления максимальной фазы. Из Москвы затмение видно не будет», — сообщили астрономы. Затмение начнется в 04:24 и завершится в 10:02 мск. Наибольшая теневая фаза произойдет в 07:13 мск и составит 0,93 — такую часть диаметра Луны покроет земная тень.
Медики рассказали о состоянии большинства раненых при атаке БПЛА под Геленджиком.
Большинство госпитализированных после атаки БПЛА на Архипо-Осиповку под Геленджиком находятся в состоянии средней степени тяжести. Лечение проводится при консультациях со специалистами федеральных медорганизаций, сообщила пресс-служба губернатора Краснодарского края по итогам посещения министром здравоохранения региона Владимиром Крушельницким пострадавших в клиниках города. «Сегодня в стационарах края продолжают лечение 21 человек, в том числе 3 детей. Большинство пациентов находятся в состоянии средней степени тяжести, однако есть и тяжелые пациенты. Всем оказывается необходимая медицинская помощь в полном объеме, лечение проводится в тесном взаимодействии со специалистами федеральных медицинских организации», — цитирует министра пресс-служба.
Суд взыскал с аэропорта Владивостока убытки из-за птиц в двигателе самолета.
Суд по иску авиакомпании взыскал с аэропорта Владивостока около 367 тысяч рублей убытков из-за повреждения двигателя самолета, в который после посадки попали несколько ворон. Во время стоянки в аэропорту в июне 2022 года в правом двигателе воздушного судна были обнаружены останки птиц и повреждения элементов двигателя. В материалах дела говорится, что столкновение с птицами случилось на стадии послепосадочного пробега на скорости 10 километров в час, был поврежден один из двигателей, «вид птицы определен как черная ворона, количество птиц указано от двух до 10». Поскольку аэропорт отказался возместить перевозчику расходы на ремонт двигателя, авиакомпания обратилась с иском в суд.
Путин присвоил пяти россиянкам звание «Мать-героиня».
Президент России Владимир Путин присвоил звание «Мать-героиня» пяти россиянкам, соответствующий указ был опубликован во вторник. «За большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей присвоить звание “Мать-героиня” Клименко Елене Юрьевне, Московская область; Усовой Ольге Ивановне, Челябинская область; Худи Нетью Андреевне, Ямало-Ненецкий автономный округ; Целых Светлане Николаевне, Курская область; Шитовой Александре Сергеевне, Свердловская область», — говорится в документе.
Путин наградил орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени Баскова.
Президент России Владимир Путин наградил артиста Николая Баскова орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени, следует из указа, размещенного на сайте официального опубликования правовых актов. «Наградить орденом “За заслуги перед Отечеством” IV степени Баскова Николая Викторовича — артиста-вокалиста, члена правления Международного союза деятелей эстрадного искусства (творческого союза)», — говорится в тексте указа.
Госдума продлила «гаражную амнистию» до 2031 года: закон подписал Путин.
Президент России Владимир Путин подписал закон о продлении «гаражной амнистии» еще на пять лет. Теперь упрощенный порядок оформления прав на гаражи и земельные участки под ними будет действовать до 1 сентября 2031 года. Документ вносит изменения в федеральный закон о введении в действие Земельного кодекса РФ и сохраняет для граждан возможность без лишних бюрократических процедур зарегистрировать права на капитальные гаражи и землю под ними.
Производители и продавцы топлива выступили против госрегулирования цен.
Представители топливного бизнеса не поддержали законопроект, который должен дать право правительству устанавливать предельно допустимые розничные цены на горючее на срок не более 90 дней в целях стабилизации ситуации на рынке. Инициативу внесли в Госдуму 14 июля депутаты и сенаторы от КПРФ. Как выяснили «Известия», профильный комитет ГД по промышленности и торговле включил документ в примерную программу осенней сессии парламента. Согласно решению комитета, законопроект может быть рассмотрен в первом чтении в декабре этого года. В документе также отмечается, что инициатива соответствует требованиям Конституции РФ.
Лавров возглавит делегацию РФ на 81-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров возглавит российскую делегацию на 81-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Соответствующее распоряжение подписал президент России Владимир Путин. Согласно документу, опубликованному на официальном интернет-портале правовой информации во вторник, в делегацию также войдут замглавы МИД РФ Александр Алимов, председатели комитетов Совета Федерации и Государственной думы по международным делам Григорий Карасин и Леонид Слуцкий, постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.
О спорте.
Российские синхронистки выиграли второе золото на чемпионате Европы.
борная России по синхронному плаванию одержала победу в групповой технической программе на чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже.
Кира Черезова, Валентина Герасимова, Екатерина Коссова, Светлана Павлова, Елена Шабанова, Александра Шмидт, Елизавета Смирнова и Ольга Тютюник набрали 303,2467 балла. Второе место заняла сборная Испании (296,4299), третье — команда Италии (284,6725). Эта золотая медаль стала второй для российских спортсменов на турнире. Первое золото 3 августа также завоевали синхронистки, победив в произвольной программе групп. Всего в активе российских спортсменов на турнире девять медалей.
Сборные России по волейболу примут участие в Лиге наций 2027 года.
Сборные России выступят на волейбольной Лиге наций-2027, сообщает пресс-служба Всероссийской федерации волейбола. Участие отечественных национальных команд подтвердила Международная федерация волейбола (FIVB). В связи с допуском сборных России, число участников Лиги наций в порядке исключения будет расширен с 18 о 19 команд как у мужчин, так и у женщин. В начале августа FIVB допустила российских и белорусских спортсменов к участию в соревнованиях под эгидой организации.
Это интересно.
В казанском зоопарке появилась капибара.
Коллекцию зоопарка «Река Замбези» в Казани пополнил четырехлетний самец капибары Паша. Об этом сообщается в Telegram-канале (18+) зоопарка. «У нас долгожданное пополнение. Это самец капибары по имени Паша. Ему 4 года. Паша приехал к нам из Нижегородского зоопарка и теперь осваивается в новом доме». В его распоряжении — большой вольер с теплой водой и уютным домиком«, — говорится в сообщении. Отмечается, что животное проходит адаптацию. “Как только Паша окончательно освоится, мы начнем искать ему пару. Да, в планах — создать настоящую капибарью семью”, — говорится в сообщении.
Эколог рассказал о влиянии Эль-Ниньо на погоду в Сибири и на Дальнем Востоке.
Климатические явления Эль-Ниньо и Ла-Нинья являются важными ориентирами для синоптиков при составлении сезонных прогнозов и способны оказывать влияние на погодные условия в Сибири и на Дальнем Востоке. Об этом рассказал доцент Института экологии РУДН кандидат химических наук Юрий Хитев. По словам эксперта, в число ключевых факторов долгосрочных прогнозов входит ENSO — колебание температуры поверхностного слоя воды в экваториальной зоне Тихого океана. Так, в фазу Эль-Ниньо, когда океан теплеет, в Сибири и на Дальнем Востоке нередко наступают более мягкие зимы. Однако в отдельные годы этот же процесс способен усиливать Сибирский антициклон и провоцировать сильные морозы, отметил Хитиев.
Океанолог объяснил появление ядовитой рыбы фугу в Приморье.
Ядовитая рыба фугу добралась до берегов Приморья из-за потепления воды и изменения морских течений. Об этом 4 августа рассказал член Русского географического общества, океанолог Анатолий Таврический. За последние десятилетия температура воды в Мировом океане повысилась. Из-за этого теплые течения на Дальнем Востоке сместились севернее и создали подходящие условия для фугу. Океанолог не считает появление рыбы у берегов Приморья необычным. Чаще всего фугу замечают рядом с Владивостоком.
«Мистер Бист ест рис»: самый популярный блогер мира снял видео по русскому мему.
Самый популярный видеоблогер мира Джимми MrBeast Дональдсон добрался до русского мема про самого себя. Причем не просто посмотрел, а лично повторил вирусный танец под песню «Мистер Бист ест рис» (18+). Брейнрот, то есть бессмысленный контент, который повторил Мистер Бист, был опубликован в российском сегменте соцсетей почти два года назад. Видео представляет собой абсурдную рэп-пародию на знаменитого блогера. И только теперь узнал о ней. По его словам, ему пришлось долго разучивать танец. На странице Биста ролик уже набрал около 80 миллионов просмотров. И сейчас все иностранные пользователи пытаются понять, о чем же поется в странной песне.
В мире.
Проживающие в Канаде россияне смогут проголосовать на выборах в Госдуму.
Проживающие в Канаде россияне смогут проголосовать на предстоящих выборах в Госдуму в Оттаве, Монреале и Торонто, сообщили в посольстве РФ в стране. «Проживающие в Канаде россияне смогут проголосовать на предстоящих выборах депутатов Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации нового созыва в Оттаве, Монреале и Торонто», — говорится в сообщении дипмиссии в Telegram-канале (18+).
ЮНИСЕФ призвал Киев соблюдать международное право после удара под Геленджиком.
Все стороны конфликта на Украине должны соблюдать нормы международного гуманитарного права (МГП) и обеспечивать защиту детей. Об этом заявили в Детском фонде ООН (ЮНИСЕФ), комментируя гибель несовершеннолетних в результате атаки украинского дрона на пляже под Геленджиком. В заявлении на сайте ЮНИСЕФ отмечается, что за последние несколько дней в результате украинских ударов по территории РФ «вновь погибли и получили ранения дети». Напомним, 2 августа в результате прицельного удара ВСУ по детской площадке в селе Принцевка Белгородской области погибла 13-летняя девочка, еще двое детей госпитализированы с тяжелыми ранениями. Позднее была совершена атака БПЛА на курортную Архипо-Осиповку под Геленджиком. По последним данным, погибли семь человек, среди них четверо детей, пострадали 58 человек.
ВОЗ считает низким риск распространения выявленного в США вируса Бурбон.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) осведомлена о случае заражения вирусом Бурбон в США, но риск его распространения низкий. Официальный представитель Панамериканской организации здравоохранения (ПАОЗ) Себастьян Олиэль сообщил агентству, что ВОЗ осведомлена об информации, опубликованной органами здравоохранения и исследователями США и касающейся недавно выявленного случая заражения вирусом Бурбон в штате Нью-Йорк.
В Аргентине из-за забастовки 45 судов не могут выйти из портов.
По меньшей мере 45 судов с зерном не могут покинуть порт в аргентинском городе Росарио из-за забастовки лоцманов. Об этом сообщил президент палаты масложировой промышленности и центра экспортеров зерна (CIARA-CEC) Аргентины Густаво Идигорас. «На данный момент их [задержанных судов] уже более 45, и, если сегодня ситуация не разрешится, к ним добавится еще около 30 судов, и так далее. Каждая задержка судна — это как счетчик такси, который начисляет от $50 тыс. до $100 тыс. в день», — приводит ассоциация слова своего президента.
На Сейшелах спасли двух заблудившихся российских туристов.
Полиция Сейшельских Островов спасла двух российских туристов, заблудившихся в лесу в районе Кап-Терне на острове Маэ. Поисково-спасательная операция продолжалась около 14 часов, сообщило агентство Seychelles News Agency (18+). По данным правоохранительных органов, двое 24-летних россиян 3 августа отправились в район Анс-Мажор. Во второй половине дня они решили вернуться по лесной тропе к месту, где оставили автомобиль, однако после наступления темноты потеряли ориентиры. Около 19:00 туристы связались со спасательными службами по мобильному телефону.
В Таиланде 6 августа простятся с убитыми россиянами.
Прощание с убитыми в Таиланде россиянами Романом и Дианой пройдет 6 августа, во время церемонии также почтят память тайской семьи из трех человек, которая стала жертвой тех же преступников. Ранее 27 июля двое россиян, 22-летняя Диана Назимова и 17-летний Роман Назимов, пропали в Паттайе. Ранним утром 26 июля они уехали из дома на мотоцикле и перестали выходить на связь. Позднее правоохранительные органы Таиланда задержали подозреваемых по делу, и, как сообщала полиция, они признались в убийстве россиян.
В Чехии не будут предоставлять статус временной защиты украинским беженцам.
Мужчины-беженцы с Украины призывного возраста (от 23 до 60 лет) со среды не смогут получить в Чехии статус временной защиты, если не докажут документально выполнение своего воинского долга или освобождение от него, сообщил во вторник новостной портал Novinky (18+) со ссылкой на главу МВД Лубомира Метнара.