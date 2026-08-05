Пока вы спали: ядовитая фугу добралась до Приморья, капибара нашла новый дом, золотой дубль синхронисток

Самый популярный видеоблогер мира Джимми MrBeast Дональдсон добрался до русского мема про самого себя. Причем не просто посмотрел, а лично повторил вирусный танец под песню «Мистер Бист ест рис» (18+). Брейнрот, то есть бессмысленный контент, который повторил Мистер Бист, был опубликован в российском сегменте соцсетей почти два года назад. Видео представляет собой абсурдную рэп-пародию на знаменитого блогера. И только теперь узнал о ней. По его словам, ему пришлось долго разучивать танец. На странице Биста ролик уже набрал около 80 миллионов просмотров. И сейчас все иностранные пользователи пытаются понять, о чем же поется в странной песне.