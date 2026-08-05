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В Еврейской автономии с 7 по 11 августа ожидается подъём Амура до опасных отметок

Под угрозой подтопления два района ЕАО, четыре населённых пункта и около 180 дачных участков.

Источник: Комсомольская правда

В Еврейской автономной области объявлено экстренное предупреждение из-за угрозы паводка. По прогнозам, с 7 по 11 августа уровень воды на Среднем Амуре может достигнуть опасных отметок. Под угрозой подтопления — два района, четыре населённых пункта и около 180 дачных участков. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

В МЧС России по ЕАО рекомендуют жителям воздержаться от посещения низменных территорий и водоёмов, отказаться от туристических походов и рыбалки. Необходимо следить за официальными сообщениями экстренных служб, подготовить документы и необходимые вещи на случай эвакуации, усилить контроль за детьми.

Актуальную информацию можно найти на сайте Главного управления МЧС России по ЕАО и в официальном канале ведомства. В случае чрезвычайной ситуации звоните на единый номер экстренных служб 112.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

Почта: red.habkp@phkp.ru

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