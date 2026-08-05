Краснофлотский район Хабаровска — место памяти и гордости

Краснофлотский район Хабаровска встречает запахом речной воды, старого дерева, нагретого солнца и металла. Здесь нет туристических указателей и сувенирных киосков. Сюда приходят по другой причине — чтобы прикоснуться к истории, которая не ушла в архивы, а осталась стоять на постаментах и ждет своих гостей под открытым небом, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Главный страж Амурской флотилии.
В центре района на бетонном постаменте застыл бронекатер проекта 1124 — не муляж или декорация, а настоящее судно-ветеран, прошедшее войну. Построенный в 1943 году в Перми на заводе № 29 (теперь это завод «Кама»), был спущен на воду в марте, а уже в мае 1945-го на нем подняли флаг победителя. Судьба завела корабль на Амур в 1962 году, когда отношения с Китаем резко обострились: он вошёл в 49-ю дивизию Тихоокеанского флота — и по сей день, но уже в виде памятника, несёт службу на Дальнем Востоке.
В прошлом году постаменту исполнилось 50 лет, его установили 5 мая 1975 года. За прошедшие десятилетия бронекатер стал главной площадкой для всех памятных дат. В День Победы здесь поднимают Андреевский флаг, звучит гимн, вручают награды, а после — автоколонна из пяти-шести машин отправляется в путь по всем мемориалам района. Пробег стал своеобразной традицией, которую чтят не только ветераны, но и молодёжь. Нашим сопровождающим по данному маршруту стал председатель ветеранской организации Краснознамённой Амурской флотилии и военно-морского флота Виктор Петров.
Места, где живёт память.
В нескольких минутах ходьбы от памятника расположена следующая «остановка» — место упокоения 44 матросов, погибших 5 апреля 1920 года при обороне железнодорожного вокзала от японской армии. Мемориал напоминает о подвиге солдат, которые героически прикрывали эшелоны с продовольствием и имуществом, идущие из Владивостока.
— Матросы бились до последнего, пока последний эшелон не перешёл через мост и не ушёл на станцию Ин, где находился штаб Красной Гвардии, — объясняет наш собеседник. — Все 44 бойца погибли, раненых японцы добили штыками. Где они похоронены на самом деле — неизвестно до сих пор. Да и на стеле у многих из них выбиты лишь фамилии без инициалов, поскольку установить их уже, пожалуй, невозможно.
Совсем рядом покоится прах Николая Голубкова, Героя Советского Союза. В августе 1945 года под Фукуямой он закрыл грудью амбразуру вражеской огневой точки — точь-в-точь как Александр Матросов. Рядом с ним — матросы Тюрин и Патрушев, павшие в том же бою. Здесь же находятся могилы двух контр-адмиралов: Несвицкого и Антонова.
Недалеко от захоронения стоит ещё один памятник: уже не братская могила, а символ боевой славы, на котором перечислены соединения флотилии, награждённые орденами Нахимова, Ушакова, Красного Знамени по одну сторону, а по другую — 13 звёзд, полученных Героями Советского Союза, четыре из них вручены за подвиги в годы Великой Отечественной войны, девять — за войну с Японией.
— Четыре корабля стали гвардейскими: канонерская лодка «Пролетарий», мониторы «Красная звезда» и «Свердлов», а также отдельные отряды катеров. Однако таблички или других упоминаний об этом рядом с постаментом нет. Единственное доказательство — соответствующий приказ, находящийся в нашем распоряжении. Мы работаем над тем, чтобы установить данную табличку. Считаем это своим долгом, — подчеркнул Виктор Петров.
Другое знаковое место — парк Дома офицеров флота, возведённый ещё в царские времена. Изначально сюда пускали исключительно офицеров и их семьи, а после революции парк стал общим: на площади играл духовой оркестр, молодые дамы собирались на танцплощадке, чтобы познакомиться с молодыми военными, работал летний кинотеатр.
Потом настали годы запустения: аттракционы снесли, танцплощадку закрыли. Однако около десяти лет назад парк начали восстанавливать. Сейчас там строят спортивный центр и обустраивают зоны отдыха. По поручению губернатора Дмитрия Демешина общественная территория протянется до самого берега Амура.
Трудовой фронт.
История флотилии неотделима от судеб гражданских людей: совсем недалеко от памятных мест расположился 179-й военный завод — старейшее предприятие Хабаровского края, а точнее — то, что от него осталось.
Его основали в 1905 году, когда сюда приехали рабочие из Петрограда. Они строили мастерские, казармы, причалы, портовые сооружения. Позже завод стал ремонтировать корабли, а в годы войны — выпускать мониторы и мины для фронта. У рабочих была бронь, и уйти с производства было практически невозможно, тем не менее, 1409 человек покинули стены завода и отправились на передовую. Памятник погибшим установлен у Дворца культуры имени Кирова, центра истории Амурской флотилии — именно здесь расположился музей, хранящий артефакты того времени.
Учреждение культуры несколько раз меняло свой адрес и даже пережило трагедию. Первый музей работал на базе Девятого учебного отряда, расформированного в 1997 году. Тогда экспонаты перевезли во Владивосток. Затем вернули в Хабаровск и расположили в здании матросского клуба, которое в 1998 году охватил пожар. Часть артефактов удалось спасти, но другие сгорели и были утеряны навсегда. То, что удалось вытащить из-под завалов, сейчас хранится во Дворце культуры «Северное сияние». Музей, расположенный в его стенах, регулярно пополняется новыми историческими объектами, их приносят ветераны и поисковики, которые находят вещи на бывших складах, где раньше располагалась флотилия.
Не для галочки.
На данный момент в Хабаровске остались в живых всего три ветерана-флотильца: одному из них 100 лет, двум другим — по 99. Они редко посещают торжественные мероприятия, поэтому работники музея, волонтёры и общественники регулярно навещают пожилых людей. Хранители памяти заботятся не только о ветеранах, но и о младшем поколении — во всех школах города проводят встречи, лекции, уроки мужества.
— Обязательно на 1 сентября ветераны посещают школы, дают интервью и рассказывают о своей жизни. Также мы сотрудничаем с военно-спортивным клубом «Патриот», а недавно в центре патриотического воспитания наши ребята выступали перед трудовым лагерем. В рамках лекций мы рассказываем детям про историю флотилии: как она создавалась, почему район носит название «Краснофлотский», о ключевых событиях Великой Отечественной войны. Считаем, что историю нужно не просто помнить, но и передавать её младшим поколениям, — отметил председатель ветеранской организации.
Краснофлотский район — это не туристический маршрут, а место, где каждый кирпичик хранит в себе великую историю: что ни дом, то памятник архитектуры, в котором располагались общежития матросов или офицерские дома. О былых временах повествуют не экскурсоводы с бумажкой, а живые люди — те, кто служил, кто помнит о героях и их подвигах, кто ищет и находит артефакты, похороненные под слоем времени.