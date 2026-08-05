Краснофлотский район Хабаровска — место памяти и гордости

В центре района на бетонном постаменте застыл бронекатер проекта 1124 — не муляж или декорация, а настоящее судно-ветеран, прошедшее войну. Построенный в 1943 году в Перми на заводе № 29 (теперь это завод «Кама»), был спущен на воду в марте, а уже в мае 1945-го на нем подняли флаг победителя. Судьба завела корабль на Амур в 1962 году, когда отношения с Китаем резко обострились: он вошёл в 49-ю дивизию Тихоокеанского флота — и по сей день, но уже в виде памятника, несёт службу на Дальнем Востоке.