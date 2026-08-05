Глава «Отцов России» Коченов назвал мужской декрет сломом семейной парадигмы

Председатель правления Всероссийского общественного движения «Отцы России» Андрей Коченов назвал мужской декрет «сломом семейной парадигмы» и «аномалией». В беседе с KP.RU он выразил мнение, что подобный сценарий не должен становиться массовым.
По мнению Коченова, рост числа мужчин, уходящих в декрет, может быть связан с феминизацией общества, сокращением числа мужчин и развитием технологий. Он отметил, что женщины становятся более адаптивными и легче приспосабливаются к новым условиям, осваивая профессии, которые раньше считались «мужскими». Однако, уверен Коченов, мужчинам исторически свойственны роли, связанные с добычей и защитой, и перекладывание ответственности за благосостояние семьи на женщину противоречит природе.
«Мы, к сожалению, становимся свидетелями слома семейной парадигмы, переворота ролей мужчины и женщины, которые исторически были даны нам с нашей верой и культурой. Не вижу в этом ничего хорошего, да и знаю примеры, когда в итоге оба супруга страдают от такого обмена, чувствуют себя дискомфортно и не обретают счастья», — подытожил Коченов.
Ранее в Минтруде напомнили о праве мужчины уйти в ежегодный оплачиваемый отпуск в тот период, когда его супруга находится в декрете по беременности и родам.