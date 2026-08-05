Глава «Отцов России» Коченов назвал мужской декрет сломом семейной парадигмы

«Мы, к сожалению, становимся свидетелями слома семейной парадигмы, переворота ролей мужчины и женщины, которые исторически были даны нам с нашей верой и культурой. Не вижу в этом ничего хорошего, да и знаю примеры, когда в итоге оба супруга страдают от такого обмена, чувствуют себя дискомфортно и не обретают счастья», — подытожил Коченов.